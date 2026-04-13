Super Prime-3ª fecha/Super Desafío VRD: Galanti y Cruz destacan

El Autódromo Víctor Rubén Dumot, de Capiatá, fue nuevamente escenario de una nueva jornada del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, esta vez de la tercera fecha del calendario 2026 –denominada como Super Desafío VRD–, que finalmente se llevó a cabo íntegramente el sábado y no como estaba previsto en un principio (sábado –F2–) y domingo–4x4 y Cross Terra–).

La decisión tomada por el ente organizador del evento, Centro Paraguayo de Volantes (CPV), de centralizar toda la actividad íntegramente el sábado (F2 y 4x4 y Cross Terra) fue totalmente acertada ya que ayer, tal y como se pronosticaba, cayó una intensa lluvia que hubiera dificultado el normal desarrollo de la carrera, que tuvo un poco más de 70 tripulaciones en pista.

En tales condiciones, los autos de la tracción simple (F2 o 4x2), abrieron la competencia por la mañana, y tras cumplirse 4 emocionantes vueltas al trazado de 4.000 metros –que fue diseñado para la ocasión sobre el circuito doble y en sentido inverso al que suele correrse– las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

En la clasificación general F2 PRO y RC4A, 1) Diego Cruz, 2) Héctor Finke y 3) Carlos Bogado; en la RC4B, 1) César Cabrera, 2) Carlos Rodríguez y 3) Udo Siemens; en la RC4C, 1) Sebastián Martínez, 2) Gianluca Laterra y 3) Miguel Cabral, y en la RC5, 1) Beto Ramírez, 2) José Bogado y 3) Christian Ledesma.

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En la general F2 LIGHT y Auto R, 1) Héctor Finke, 2) Fabián Herrera y 3) Miguel Franco; en la RC3 16V, 1) Hernán Mereles, 2) Julio Martínez (p) y 3) Hugo Enciso; en la RC3 8V, 1) Diego Torres, 2) Carlos Franco y 3) Marcelo Paniagua; en la RC4 8V, 1) Enzo Mayor, 2) Guillermo Careaga y 3) Óscar Yani; en la RC4 16V, 1) Carlos Rodríguez y 2) Udo Siemens; en la RC4L 16V, 1) Sebastián Martínez, 2) Gianluca Laterra y 3) Miguel Cabral; en la RC4L 8V, 1) José Chávez y 2) Matías Speranza, y en la RC5L 8V, 1) Alexander Paniagua, 2) Javier Acosta y 3) Óscar Eisenmann.

Por la tarde ingresaron las máquinas de la tracción integral (4x4 y Cross Terra) bajo el mismo formato, y los resultados fueron:

En la general 4x4 PRO, 1) Fabrizio Galanti, 2) Sebastián Lafarja (RC2A) y 3) Eugen Gotze; en la RC2B, 1) Eugen Gotze, 2) Andrea Lafarja y 3) Gerardo Wasmosy; en la RC2C, 1) Carlos Cortázar y en la RC2N, 1) Cristóbal Blaires, 2) José Candia y 3) Antonio Ramos.

En la general 4x4 LIGHT, 1) Andrea Lafarja, 2) Cristóbal Blaires y 3) José Candia; en la RC2, 1) Andrea Lafarja y 2) Carlos Cortázar; en la RC2N, 1) Cristóbal Blaires, 2) José Candia y 3) Antonio Ramos; en la RC2NH, 1) Lua Weiler y 2) Osvaldo Draguicevich; en la RC2NL, 1) Frank Tilinski; en UTV, 1) Lucas Mereles, 2) Juan José Vázquez y 3) Diego Beconi; en Camionetas, 1) Miller Otazo y 2) Óscar Benítez y en Autocross FL, 1) Hugo González, 2) Adrián Salinas y 3) Pedro Estigarribia.

Las definiciones “mano a mano” finales no pudieron realizarse, por la premura del tiempo, pero sin lugar a dudas se vivió una gran cita en Capiatá.