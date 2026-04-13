WRC Rally del Paraguay 2026: Comienza el segundo capítulo

El WRC Rally del Paraguay 2025 fue galardonado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) como el mejor rally del mundo –entre 14 sedes del calendario de la pasada temporada del Campeonato Mundial de Rally (WRC)– y recibió el Premio a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible dado por la ONU y la FIA, distinciones estas que de por sí generaron una gran expectativa por conocer en la previa cómo sería la segunda edición de este evento.

Y definitivamente las dudas se disiparon totalmente cuando el pasado martes, en el Salón Medallistas del Parque Olímpico Paraguayo, el Equipo País presentó oficialmente la chapa, el póster y el itinerario de la segunda edición del WRC Rally del Paraguay, que se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto en nuestro país, que corresponderá a la 11ª fecha del WRC y en la que se quiere llegar a 60 máquinas (48 en 2025).

En dicho acto, emotivo por cierto y que arrancó con un video que proyectó las palabras del presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, se expusieron todos y cada uno de los detalles de lo que será una competencia que tiene como principal objetivo superar la vara muy alta que quedó en el 2025, según se afirmó.

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La chapa tuvo leves modificaciones en comparación a la de 2025 y se mantienen vivos y muy presentes los colores patrios. En lo que tiene que ver con el póster, el mismo deja ver el colorido del lapacho (tajy) muy característico de nuestro país y la zona al que se sumó parte de la historia de las reducciones jesuíticas (arco).

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Con relación al itinerario, el rally paraguayo tendrá 22 PE (tres más que el año pasado, 19PE) y contará con un recorrido total de 356,0 km (335 km en 2025).

El jueves 27 se realizará el shakedown en Nueva Alborada (4 km). El viernes 28 arrancará la etapa 1, con 4 tramos (Cambyretá, 24,5 km; Nueva Alborada, 15 km; Yerbatera, 33,2 km, y Autódromo, 2,5 km), que se repetirán una vez (8PE).

El sábado 29 iniciará la etapa 2, también con 4PE (Bella Vista, 21,1 km; Bella Vista Sur, 11,5 km; Hohenau, 19,3 km y Trinidad, 15 km) y finalizará con un tramo en la Costanera de Encarnación (3,1 km/PE17).

El domingo 30 la etapa 3, la última, comenzará con un tramo cerca de Encarnación (10,2 km), luego uno en Artigas (19,6 km) y otro en Artigas Oeste (8,4 km), repitiéndose el primero de Artigas y, finalmente, la PWS de Encarnación, tras el cual los autos enfilarán hacia la Playa San José para la ceremonia de premiación que tendrá montada una pasarela flotante sobre el río Paraná, que quedará para la posteridad.