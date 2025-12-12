WRC Rally del Paraguay, distinguido como el Mejor Rally del Mundo 2025

El premio fue entregado durante la Gala Anual de Premiación de la FIA, llevada a cabo en Tashkent, Uzbekistán. El reconocimiento “Rally del Año” se concede a la competencia que se destaca por su excelencia organizativa, impacto deportivo, innovación, seguridad y la experiencia proporcionada al público asistente. El evento paraguayo fue seleccionado por encima de rallies de sedes con una larga trayectoria en el WRC, como son Portugal, Finlandia y Japón. También superó a nuevos participantes en el circuito mundial como Arabia Saudita.

Declaraciones de autoridades

El Presidente de la República, Santiago Peña, recibió la distinción en nombre del país. El mandatario indicó que este reconocimiento oficial respalda la continuidad del evento. “Este premio es la confirmación de que Paraguay tiene todo para ser una sede permanente del WRC. Lo que Finlandia logró en más de 70 años, nosotros podemos lograrlo también: convertir al Rally en parte de nuestra identidad.”

Añadió que “Este Rally no solo nos proyecta internacionalmente, también inspira a una nueva generación de pilotos y refuerza el orgullo de todo un país.” El Presidente señaló que la gestión del Rally se articula como una política de Estado que incluye áreas clave. Estas áreas son el turismo, la infraestructura nacional, el impulso a la juventud y el desarrollo y expansión del deporte motor en la región.

Por su parte, el Director Ejecutivo del WRC Rally del Paraguay, César Marsal, destacó la colaboración entre las instituciones públicas, el sector privado y la comunidad. Marsal afirmó: “Este reconocimiento pertenece a todos. Paraguay demostró que, cuando trabaja unido, no tiene techo”.

Además, Marsal informó sobre la planificación futura, detallando que la edición 2026 está prevista para disputarse del 27 al 30 de agosto. Las novedades incluirán nuevos tramos, una Súper Especial nocturna, mejoras específicas en el Parque de Servicio y más espacios seguros para los espectadores.

Datos del evento

El impacto del WRC Rally del Paraguay se resume en las siguientes cifras. Se registró un impacto económico total de US$ 133 millones. La asistencia total al evento alcanzó los 210.000 espectadores distribuidos durante los cuatro días de la competencia. El rally también contó con una cobertura mediática significativa con transmisión en 106 países a nivel global.

En cuanto a la infraestructura, se realizó una renovación en caminos, iluminación, energía y servicios de salud asociados a las zonas del evento. La organización se desarrolló sin suspensiones ni incidentes graves y con niveles de seguridad destacados por la FIA. Por último, pilotos y equipos internacionales coincidieron en calificar al público paraguayo como “el más apasionado del calendario” del WRC.