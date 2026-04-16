ABC Motor
16 de abril de 2026 - 21:45

43° Rally Sierra Morena (España): Fau Zaldívar compite por el ERC

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian estarán en competencia con el Škoda Fabia RS Rally 2 #3.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian estarán en competencia con el Škoda Fabia RS Rally 2 #3.Fau Zaldívar

Nuestro compatriota Fau Zaldívar, copilotado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, del equipo español Raceseven, competirá este fin de semana en el 43° Rally de Sierra Morena, en Andalucía (España), que se disputará por la primera fecha del Campeonato Europeo de Rally 2026 (ERC- European Rally Championship).

Por Derlis Santacruz

De esta manera, Fau y Marcelo se preparan –sobre la siempre exigente superficie de asfalto– para lo que será la quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que se llevará a cabo del 23 al 26 de este mes en Islas Canarias (España), también sobre la misma superficie.

El evento arrancó oficialmente hoy con la ceremonia de partida y tendrá su continuidad mañana viernes, primeramente con el shakedown (6,3 km/Los Villares) y luego con el primer tramo cronometrado, la SSS1, denominada como Córdoba, de 1 km.

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian durante la ceremonia de partida del 43° Rally Sierra Morena (España).
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian durante la ceremonia de partida del 43° Rally Sierra Morena (España).

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La etapa 1 del sábado constará de 6PE y 103,6 km, mientras que la etapa 2, del domingo, tendrá igualmente 6PE (para llegar a 13PE) y 99,2 km, con los que se completarán los 203,8 km de recorrido total cronometrado.