43° Rally Sierra Morena (España): Fau Zaldívar compite por el ERC

De esta manera, Fau y Marcelo se preparan –sobre la siempre exigente superficie de asfalto– para lo que será la quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), que se llevará a cabo del 23 al 26 de este mes en Islas Canarias (España), también sobre la misma superficie.

El evento arrancó oficialmente hoy con la ceremonia de partida y tendrá su continuidad mañana viernes, primeramente con el shakedown (6,3 km/Los Villares) y luego con el primer tramo cronometrado, la SSS1, denominada como Córdoba, de 1 km.

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La etapa 1 del sábado constará de 6PE y 103,6 km, mientras que la etapa 2, del domingo, tendrá igualmente 6PE (para llegar a 13PE) y 99,2 km, con los que se completarán los 203,8 km de recorrido total cronometrado.