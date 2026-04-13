Campeonato Mundial de Rally (WRC)-4ª fecha: Katsuta gana en Croacia y es líder

El piloto japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) sumó ayer en el Rally de Croacia su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) y pasó a liderarlo tras imponerse al belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) que, a pocos kilómetros de la meta y cuando saboreaba su primer éxito esta temporada, chocó contra un bloque de hormigón, lo que dañó la suspensión delantera derecha de su auto.

Neuville, campeón del mundo en 2024, partió como líder en la última prueba especial con una ventaja de algo más de un minuto, pero su error en el tramo final cronometrado le obligó a retirarse después de una de sus mejores carreras de los últimos meses, según informó el WRC en su página web.

El beneficiario fue Katsuta, con el irlandés Aaron Johnston como copiloto, que consiguió su segundo triunfo seguido tras el de Kenia, con un tiempo total de carrera de 2:51:15,8, con 20,7 segundos de diferencia sobre el finlandés Sami Pajari (Toyota) y 2:07,7 respecto al neozelandés Hayden Paddon (Hyundai), que subió al podio en su estreno en Croacia y en su segunda carrera de la temporada.

En la cuarta prueba puntuable del WRC y la primera sobre asfalto, el piloto japonés daba por bueno el segundo puesto, pero se encontró con la victoria y, de paso, se convirtió en el nuevo líder de la tabla, con 81 puntos, tras desbancar al galés Elfyn Evans.

Evans quedó con 74 unidades, y el sueco Oliver Solberg con 68, ambos del TGR, quienes solo pujaron por el “Super Sunday” tras quedar fuera de carrera en la jornada del viernes por salirse de la carretera. Solberg fue el mejor de la etapa dominical seguido de Evans, con el irlandés Jon Armstrong (Ford) en la tercera posición.

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El segundo puesto de Pajari en Croacia le otorgó su tercer podio consecutivo, aunque le supo a poco después de haber liderado la carrera desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la tarde, pero un pinchazo lo dejó fuera de la lucha por la victoria.

Toyota se reafirma en la tabla de constructores con 206 puntos y Hyundai Motorsport quedó con 141.

En la categoría WRC2, la victoria correspondió al francés Yohan Rossel (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2), que fue cuarto en la clasificación general del rally croata.

La quinta prueba del WRC será en Gran Canaria, también sobre asfalto, de los próximos 23 al 26 de este mes.