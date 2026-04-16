Karting Nacional: El KCP lanzó oficialmente el certamen 2026

En dicho acto de lanzamiento, el presidente del KCP, Jorge “Tico” Maune, destacó el gran crecimiento del kartismo a nivel nacional en los últimos tiempos y mencionó que el 2026 no será la excepción. El mencionado club prevé para este año un récord de participación en cada una de las fechas que se disputen.

A su vez, el citado dirigente, resaltó la renovación del parque motor con los nuevos motores Rotax (0km) para las categorías Rotax Micro Max, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, poniendo al certamen local a la par de los campeonatos Rotax a nivel sudamericano.

A su vez, David Espineda, miembro de la comisión directiva del KCP, confirmó que Paraguay vuelve al circuito internacional Rotax. Ahora los pilotos podrán acceder a los puntos y al hándicap, lo cual al final de la temporada les permitirá acceder a la Gran Final, a disputarse en la República Argentina, otorgándole al campeón el cupo mundial.

Igualmente, David confirmo que Paraguay, hoy, con la actualización y los nuevos motores, cuenta con un cupo directo a la Rotax Winter Trophy, un logro más que resaltante.

El certamen tendrá ocho fechas

Con relación al Campeonato Nacional de Karting 2026, el mismo volverá a tener ocho fechas, divididas en dos torneos, el Apertura –con cuatro fechas– y el Clausura, también con cuatro fechas, como viene sucediendo hace algunos años.

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A esto hay que sumarle la tradicional maratón, que cada fin de año pone el “broche de oro” a la temporada del KCP.

La temporada arranca este sábado 18 de abril

El Campeonato Nacional de Karting 2026 tendrá su arranque este sábado 18 de abril, con la primera fecha del calendario, a disputarse en el Kartodromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. En esta ocasión será utilizada la variante de pista #6.

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Según informaron desde el KCP, se tiene previsto un récord total de participantes y debutantes para esta carrera.