Karting Nacional-Temporada 2025: ¡Lucida noche de campeones!

El Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, fue nuevamente escenario de una inolvidable noche en la que todos los artífices del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), recibieron sus reconocimientos tras lo que fue una competitiva temporada 2025.

Previa lluvia, que dificultó pero no opacó la jornada nocturna, el evento arrancó con las palabras del presidente del KCP, Jorge “Tico” Maune; y luego, siguió con las del presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Hugo Mersán Galli.

Posteriormente, se entregaron placas a los dirigentes, pilotos y miembros de la prensa especializada, e inmediatamente después, se premió a los campeones e integrantes del podio tanto del Torneo Apertura como del Clausura 2025.

Acto seguido, el campeón, subcampeón y el tercero del certamen general también recibieron sus respectivos trofeos, en el siguiente orden:

En Semillero, 1) Ale Maune, 2) Alejo García y 3) Ignacio Ayala; en Cadete, 1) Francisco Xavier Ojeda, 2) Seba Cañete y 3) Bruno Zaldívar; en Fórmula Mundial, 1) Marcos Toledo, 2) Sasha Beisemann y 3) José Orrego; en F4, 1) Ever Martínez, 2) Juan Carlos Mendieta y 3) Fátima Terra; en Rotax Micro Max, 1) Sebi Wasmosy, 2) Nelson Segovia y 3) Tony Pugliesi; en Rotax Junior Max, 1) Seba Galeano, 2) Ignacio Wasmosy y 3) Iván Benítez Bejarano y en Rotax Senior Max, 1) Ale Samaniego, 2) Giovanni Venzano y 3) Alberto Antebi.