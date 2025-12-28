ABC Motor
28 de diciembre de 2025 - 22:28

Karting Nacional-Temporada 2025: ¡Lucida noche de campeones!

Una postal del cierre de la espectacular noche que se vivió en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, con todos los protagonistas del año.
Una postal del cierre de la espectacular noche que se vivió en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, con todos los protagonistas del año.Fernando Romero 22-12-25 Motor

El Karting Club Paraguayo (KCP) premió el pasado lunes a los mejores de la presente temporada del Campeonato Nacional de Karting. A pesar del clima adverso (lluvia en la previa), finalmente los asistentes pudieron presenciar una lucida noche de campeones en Ñu Guasu, en la que todos festejaron.

Por ABC Color

El Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, fue nuevamente escenario de una inolvidable noche en la que todos los artífices del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), recibieron sus reconocimientos tras lo que fue una competitiva temporada 2025.

Podio Semillero con los padres: 1) Maune, 2) García y 3) Ayala.
Podio Semillero con los padres: 1) Maune, 2) García y 3) Ayala.

Previa lluvia, que dificultó pero no opacó la jornada nocturna, el evento arrancó con las palabras del presidente del KCP, Jorge “Tico” Maune; y luego, siguió con las del presidente del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), Hugo Mersán Galli.

En Cadete, así quedó el podio: 1) Ojeda, 2) Cañete y 3) Zaldívar.
En Cadete, así quedó el podio: 1) Ojeda, 2) Cañete y 3) Zaldívar.

Posteriormente, se entregaron placas a los dirigentes, pilotos y miembros de la prensa especializada, e inmediatamente después, se premió a los campeones e integrantes del podio tanto del Torneo Apertura como del Clausura 2025.

Podio F4: 1) Ever Martínez, 2) Juan Mendieta y 3) Fátima Terra.
Podio F4: 1) Ever Martínez, 2) Juan Mendieta y 3) Fátima Terra.

Lea también: Maratón de karting 2025: Una gran manera de cerrar el año

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Fórmula Mundial: 1) Toledo B., 2) Beisemann y 3) Orrego.
En Fórmula Mundial: 1) Toledo B., 2) Beisemann y 3) Orrego.

Lea además: Karting-RMC Buenos Aires/Argentina: Paraguayos suben al podio

Sebi Wasmosy (centro) junto a representantes de la Micro Max.
Sebi Wasmosy (centro) junto a representantes de la Micro Max.

Acto seguido, el campeón, subcampeón y el tercero del certamen general también recibieron sus respectivos trofeos, en el siguiente orden:

Podio Junior Max: 1) Galeano, 2) I. Wasmosy y 3) Iván Benítez B.
Podio Junior Max: 1) Galeano, 2) I. Wasmosy y 3) Iván Benítez B.

En Semillero, 1) Ale Maune, 2) Alejo García y 3) Ignacio Ayala; en Cadete, 1) Francisco Xavier Ojeda, 2) Seba Cañete y 3) Bruno Zaldívar; en Fórmula Mundial, 1) Marcos Toledo, 2) Sasha Beisemann y 3) José Orrego; en F4, 1) Ever Martínez, 2) Juan Carlos Mendieta y 3) Fátima Terra; en Rotax Micro Max, 1) Sebi Wasmosy, 2) Nelson Segovia y 3) Tony Pugliesi; en Rotax Junior Max, 1) Seba Galeano, 2) Ignacio Wasmosy y 3) Iván Benítez Bejarano y en Rotax Senior Max, 1) Ale Samaniego, 2) Giovanni Venzano y 3) Alberto Antebi.

Alejandro Samaniego (centro) y representantes de la Senior Max.
Alejandro Samaniego (centro) y representantes de la Senior Max.