ABC Motor
20 de abril de 2026 - 01:00

Autos antiguos-Rally de Bajo Chaco: Vergagni y Sorrentino, los vencedores

Eduardo Vergagni y Víctor Sorrentino (VW Gacel 1991) ganaron la general y la categoría Odómetro.
Eduardo Vergagni y Víctor Sorrentino (VW Gacel 1991) ganaron la general y la categoría Odómetro.Prensa CVAP

Los argentinos Eduardo Vergagni y Víctor Sorrentino, que rompieron en esta ocasión la hegemonía de las tripulaciones nacionales a nivel local, fueron los vencedores del Rally de Bajo Chaco que se disputó el pasado sábado por la segunda fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos 2026, organizado por el CVAP y fiscalizado por el TACPy.

Por Derlis Santacruz

La competencia, que se desarrolló sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales (asfalto), alcanzó un recorrido total de 320 kilómetros, en un ida y vuelta de Villa Hayes a Montelindo, que fue emocionante para aquellos que formaron parte de la travesía.

Stefanía y Sebastián Grassi (Peugeot 504/1973) se adjudicación la victoria en la categoría D.
Stefanía y Sebastián Grassi (Peugeot 504/1973) se adjudicación la victoria en la categoría D.

Tras completarse la jornada, las posiciones finales quedaron así:

En la clasificación general: 1) Eduardo Vergagni y Víctor Sorrentino, 2) Esteban Gauto y Michael Meier y 3) María del Pilar García y Eduardo González.

Los protagonistas del Rally de Bajo Chaco posan con sus respectivos trofeos.
Los protagonistas del Rally de Bajo Chaco posan con sus respectivos trofeos.

En Velocímetro, 1) Karl Toews y Alfred Hildebrand, 2) Stefanía y Sebastián Grassi y 3) Lua Weiler y Jorge Pozzoli, mientras que en las categorías, los ganadores fueron:

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En la B, Juan Carlos Salazar; en la C, Diego González; en la D, Stefanía Grassi; en la E, Karl Toews; en OL y C, Sofía Romero y en O, Edgardo Vergagni.