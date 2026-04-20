Autos antiguos-Rally de Bajo Chaco: Vergagni y Sorrentino, los vencedores

La competencia, que se desarrolló sobre caminos nacionales, secundarios y vecinales (asfalto), alcanzó un recorrido total de 320 kilómetros, en un ida y vuelta de Villa Hayes a Montelindo, que fue emocionante para aquellos que formaron parte de la travesía.

Tras completarse la jornada, las posiciones finales quedaron así:

En la clasificación general: 1) Eduardo Vergagni y Víctor Sorrentino, 2) Esteban Gauto y Michael Meier y 3) María del Pilar García y Eduardo González.

En Velocímetro, 1) Karl Toews y Alfred Hildebrand, 2) Stefanía y Sebastián Grassi y 3) Lua Weiler y Jorge Pozzoli, mientras que en las categorías, los ganadores fueron:

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En la B, Juan Carlos Salazar; en la C, Diego González; en la D, Stefanía Grassi; en la E, Karl Toews; en OL y C, Sofía Romero y en O, Edgardo Vergagni.