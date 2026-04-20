ABC Motor
20 de abril de 2026 - 01:00

WRC-5ª fecha/España: Con la mira puesta en Islas Canarias

La dupla Fau Zaldívar-Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, del equipo español Raceseven, completó ayer el Rally Sierra Morena y ya están listos para el de las Islas Canarias.
La dupla Fau Zaldívar-Marcelo der Ohannesian, al mando del Škoda Fabia RS Rally2, del equipo español Raceseven, completó ayer el Rally Sierra Morena y ya están listos para el de las Islas Canarias.Fau Zaldívar

El Campeonato Mundial de Rally (WRC) tendrá su continuidad este fin de semana con la disputa de la quinta fecha del calendario 2026, específicamente con el Rally Islas Canarias, de España, en el que tendremos la presencia de los pilotos paraguayos Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja, quienes coincidentemente harán su segunda incursión en el certamen ecuménico de la modalidad.

Por Derlis Santacruz

Por un lado, preparando lo que será la competencia en suelo canario, sobre la siempre exigente superficie de asfalto, Fau Zaldívar compitió recientemente en el Rally Sierra Morena, en Andalucía (España), evento en el que estuvo navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en un Škoda Fabia RS Rally2, del equipo español Raceseven, y que le sirvió para retornar al asfalto después de mucho tiempo y retomar el ritmo de carrera.

Fau completó las 13PE y el recorrido total de 203,8 km cronometrados (P22).

Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate probando el Toyota GR Yaris Rally2 sobre el asfalto.
Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate probando el Toyota GR Yaris Rally2 sobre el asfalto.

Por otro, tanto Diego Domínguez Bejarano como Andrea Lafarja y Germán Maune, ya están en Islas Canarias y realizaron test privados sobre la misma superficie, de la mano del también equipo español Teo Martín Motorsport, en busca de llegar competitivamente hablando de la mejor manera posible a la cita mundialista.

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Domínguez Bejarano tendrá en la butaca derecha al representante local, Rogelio Peñate, con quien al mando del Toyota GR Yaris Rally2 sumará kilómetros en los próximos días (test oficiales) buscando la mejor puesta a punto en el auto para encarar la carrera.

Andrea Lafarja y German Maune en los test que realizó con el equipo Teo Martín Motorsport.
Andrea Lafarja y German Maune en los test que realizó con el equipo Teo Martín Motorsport.

Lafarja estará acompañada de otro compatriota, Germán Maune, con una unidad similar y del mismo equipo, que también ya se prepara con todo para afrontar un nuevo desafío: superar los 18 tramos bajo el reloj con una distancia total de 301,3 kilómetros, distribuidos en cuatro jornadas a partir de este jueves.