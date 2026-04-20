Fórmula 3-Italia (Vallelunga): Épicos triunfos de Valente

De la mano del piloto paraguayo Mateo Valente, de 17 años, la Scudería Buell consiguió un doblete perfecto este fin de semana en el Circuito de Vallelunga, en Italia, donde se disputó la primera fecha del certamen 2026.

Mateo ganó las dos competencias del fin de semana, partiendo desde la “pole position” y mostrando solidez y ritmo en su debut.

La primera carrera finalizó con el auto de seguridad, pero en la segunda, dominó sin oposición.

La carrera 1 culminó con el auto de seguridad, pero Valente se quedó con la victoria tras dominar de punta a punta y demostrar el gran potencial de su monoplaza, preparado por la Scuderia Buell, dirigida por Pablo Benites.

Con solidez y un ritmo sostenido, nuestro compatriota marcó diferencias en su primera carrera en la categoría FX3. Su rendimiento le permitió construir una ventaja que llegó a ser de siete segundos sobre sus perseguidores.

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En el tramo final, a falta de cinco minutos para la bandera a cuadros, un incidente obligó el ingreso del auto de seguridad, lo que neutralizó la competencia hasta la bandera a cuadros. Sin embargo, la diferencia ya estaba hecha y Mateo selló una victoria contundente, tal y como aconteció en la carrera 2, siendo superior para alzarse con dos épicos triunfos con los cuales subió a la cúspide del podio y representó dignamente a Paraguay.

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“Por fin. Lo conseguimos. Después de una carrera en la que dominamos, nos llevamos la primera posición y mi primera victoria en monoplazas”, expresó el joven paraguayo luego de haber cerrado la primera de las dos carreras en las que fue imbatible.