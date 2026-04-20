Karting Nacional-Primera fecha: Prometedor comienzo

Con una increíble cantidad de pilotos en línea de partida y una masiva presencia de público que vibró en cada curva, el Karting Club Paraguayo (KCP) puso en marcha su certamen 2026 y preparó para esta ocasión un circuito impecable (con la variante #6) en el que la competitividad fue la protagonista absoluta con carreras cerradas y de alto nivel en todas las categorías, desde las mas pequeñas hasta las más grandes.

La categoría Semillero reunió a cinco pilotos debutantes. Gran tarea del pequeño Leo Noguera, que pudo quitar provecho del ritmo de carrera y ganó la ultima serie; y de esta forma se acreditó la primera fecha del año. Fue escoltado por Ignacio Maune y Martín Galeano, quienes completaron el podio. Tiago Chiriani y Tadeo Martin fueron 4° y 5°, respectivamente.

La Cadete fue una de las categorías más competitivas de la jornada, con diez máquinas en pista, muchos sobrepasos y bastante pelea en todas las series. Trabajo lineal y sólido de Alban Mussi, que fue el ganador de la fecha. Ferrán Mendoza y Thiago González subieron al podio. Gino Chiriani, Renato Campos, Simón Mussi, Gustavo Becker, Santino Mancuello, Fabrizio Barchini y Gulieta Scavonne completaron los demás lugares hasta la décima posición.

La Micro Max puso a siete pilotos en carrera. La “pole” fue para Nelson Segovia, quien venció en la primera serie. En la segunda Segovia se complicó –por problemas mecánicos– y esto aprovechó muy bien Tony Pugliesi, quien saltó a la punta y no la soltó más hasta el final. Nelson Segovia y Bruno Zaldívar completaron el podio, mientras que Ale Maune, Emilio Duarte, Ignacio Ayala y Alejo García cerraron las demás posiciones.

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La Fórmula Mundial tuvo a siete pilotos, debutantes algunos y otros que retornaron a la categoría. Impecable triunfo de Mauricio Nielsen, quien fue secundado por Juan Martín Torres y Sebastián Solalinde, en el segundo y tercer puesto.

La Fortex-F4 fue la mas numerosa de la fecha. En total dieciséis karting compitieron en cada una de las series. En la primera serie sorprendió Fatima Terra, quien logró una victoria indiscutida; en la segunda las cosas se complicaron para ella y apareció la figura de otro experimentado de la categoría, Juan Carlos Mendieta, quien fue el mejor al final del día. Ramiro Rodríguez y Pablo Viedma fueron 2° y 3°.

La Rotax Junior Max puso en carrera a siete pilotos, en una fecha en la que la alta competición estuvo a pleno. Gran trabajo del campeón Sebastián Galeano, quien tuvo un ritmo inteligente y lineal, aguantó la presión y sobre todo la gran competitividad de sus rivales para subir a lo más alto del podio. Punto destacado para la única niña que compitió en esta categoría, Valeria Mindikovsky, que destacó en la segunda tanda mostrando su rapidez. Francisco Xavier Ojeda completó el podio en esta ocasión.

La Rotax Senior Max tuvo en total a diez pilotos. Categoría salvaje y competitiva, en la que apareció la figura de Ignacio Wasmosy, quien de punta a punta sobresalió y se adjudicó su primera victoria del año. Alberto Benitez Bejarano y Santino Espineda completaron el podio, tras lo que fue un prometedor comienzo en Ñu Guasu.