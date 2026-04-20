ABC Motor
20 de abril de 2026 - 01:41

Karting Nacional-Primera fecha: Prometedor comienzo

Una postal con los pilotos que compitieron el sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, por la primera fecha del 2026.
Una postal con los pilotos que compitieron el sábado en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, por la primera fecha del 2026.NERY SANABRIA

El Campeonato Nacional de Karting 2026 encendió los motores el pasado sábado con una espectacular jornada en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. Bajo un sol espléndido y con un ambiente inmejorable, la primera fecha del año tuvo grillas muy cargadas y emocionantes carreras.

Por Derlis Santacruz

Con una increíble cantidad de pilotos en línea de partida y una masiva presencia de público que vibró en cada curva, el Karting Club Paraguayo (KCP) puso en marcha su certamen 2026 y preparó para esta ocasión un circuito impecable (con la variante #6) en el que la competitividad fue la protagonista absoluta con carreras cerradas y de alto nivel en todas las categorías, desde las mas pequeñas hasta las más grandes.

Podio de la categoría Semillero: 1) Noguera, 2) Maune, 3) Galeano, 4) Chiriani y 5) Martin.
Podio de la categoría Semillero: 1) Noguera, 2) Maune, 3) Galeano, 4) Chiriani y 5) Martin.

La categoría Semillero reunió a cinco pilotos debutantes. Gran tarea del pequeño Leo Noguera, que pudo quitar provecho del ritmo de carrera y ganó la ultima serie; y de esta forma se acreditó la primera fecha del año. Fue escoltado por Ignacio Maune y Martín Galeano, quienes completaron el podio. Tiago Chiriani y Tadeo Martin fueron 4° y 5°, respectivamente.

El piloto Alban Mussi (kart #19) se adjudicó la victoria el sábado en la categoría Cadete.
El piloto Alban Mussi (kart #19) se adjudicó la victoria el sábado en la categoría Cadete.

La Cadete fue una de las categorías más competitivas de la jornada, con diez máquinas en pista, muchos sobrepasos y bastante pelea en todas las series. Trabajo lineal y sólido de Alban Mussi, que fue el ganador de la fecha. Ferrán Mendoza y Thiago González subieron al podio. Gino Chiriani, Renato Campos, Simón Mussi, Gustavo Becker, Santino Mancuello, Fabrizio Barchini y Gulieta Scavonne completaron los demás lugares hasta la décima posición.

Tony Pugliesi (centro), Nelson Segovia (izq.) y Bruno Zaldívar en el podio de la Micro Max.
Tony Pugliesi (centro), Nelson Segovia (izq.) y Bruno Zaldívar en el podio de la Micro Max.

La Micro Max puso a siete pilotos en carrera. La “pole” fue para Nelson Segovia, quien venció en la primera serie. En la segunda Segovia se complicó –por problemas mecánicos– y esto aprovechó muy bien Tony Pugliesi, quien saltó a la punta y no la soltó más hasta el final. Nelson Segovia y Bruno Zaldívar completaron el podio, mientras que Ale Maune, Emilio Duarte, Ignacio Ayala y Alejo García cerraron las demás posiciones.

Lea también: Karting Nacional: El KCP lanzó oficialmente el certamen 2026

Mauricio Nielsen (#55) venció a Juan M. Torres y Sebastián Solalinde en Fórmula Mundial.
Mauricio Nielsen (#55) venció a Juan M. Torres y Sebastián Solalinde en Fórmula Mundial.

La Fórmula Mundial tuvo a siete pilotos, debutantes algunos y otros que retornaron a la categoría. Impecable triunfo de Mauricio Nielsen, quien fue secundado por Juan Martín Torres y Sebastián Solalinde, en el segundo y tercer puesto.

Gran carrera de Juan Carlos Mendieta (kart #67), quien se adjudicó el triunfo en la Fortex-F4.
Gran carrera de Juan Carlos Mendieta (kart #67), quien se adjudicó el triunfo en la Fortex-F4.

La Fortex-F4 fue la mas numerosa de la fecha. En total dieciséis karting compitieron en cada una de las series. En la primera serie sorprendió Fatima Terra, quien logró una victoria indiscutida; en la segunda las cosas se complicaron para ella y apareció la figura de otro experimentado de la categoría, Juan Carlos Mendieta, quien fue el mejor al final del día. Ramiro Rodríguez y Pablo Viedma fueron 2° y 3°.

El campeón 2025 de la Junior Max, Sebastián Galeano (#1), inició el 2026 con una victoria.
El campeón 2025 de la Junior Max, Sebastián Galeano (#1), inició el 2026 con una victoria.

La Rotax Junior Max puso en carrera a siete pilotos, en una fecha en la que la alta competición estuvo a pleno. Gran trabajo del campeón Sebastián Galeano, quien tuvo un ritmo inteligente y lineal, aguantó la presión y sobre todo la gran competitividad de sus rivales para subir a lo más alto del podio. Punto destacado para la única niña que compitió en esta categoría, Valeria Mindikovsky, que destacó en la segunda tanda mostrando su rapidez. Francisco Xavier Ojeda completó el podio en esta ocasión.

Podio de la Rotax Senior Max: 1) Ignacio Wasmosy, 2) Alberto Benítez Bejarano y 3) Santiago Espineda.
Podio de la Rotax Senior Max: 1) Ignacio Wasmosy, 2) Alberto Benítez Bejarano y 3) Santiago Espineda.

La Rotax Senior Max tuvo en total a diez pilotos. Categoría salvaje y competitiva, en la que apareció la figura de Ignacio Wasmosy, quien de punta a punta sobresalió y se adjudicó su primera victoria del año. Alberto Benitez Bejarano y Santino Espineda completaron el podio, tras lo que fue un prometedor comienzo en Ñu Guasu.