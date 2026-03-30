MotoGP-GP de EE.UU. (Austin/Texas): Bezzecchi y la 5ª al hilo

El de Aprilia desbancó de la cima a su compañero de equipo, el español Jorge Martín (28 años), que concluyó en el segundo lugar en Austin, Texas, a 2,036 segundos del ganador.

Aprilia ratificó su superioridad actual al lograr el 1-2 en el Circuito de las Américas por segunda carrera seguida, tras el de la semana pasada en Brasil.

Bezzecchi, que cerró el 2025 ganando las dos últimas carreras, es ahora el primer piloto en imponerse en las tres primeras citas de una temporada desde que lo hiciera Marc Márquez, en 2014.

Únicamente el español, quinto ayer, y el italiano Valentino Rossi han logrado en la era moderna rachas superiores a la de Marco, que comenzó en 2025 en Portugal y Valencia y prosiguió este año en Tailandia, Brasil y Estados Unidos.

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El nacido en Rímini (Italia) recuperó además el liderato del Campeonato Mundial de MotoGP que su compañero Martín ostentó brevemente al ganar la carrera sprint del sábado.

El italiano domina ahora la tabla con 81 puntos sobre los 77 del español, campeón mundial en 2024.