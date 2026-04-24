Rally de Paraguarí: Ale Galanti y Diego Cruz, los mejores del shakedown

El shakedown o pruebas libres oficiales del Petrobras Rally de Paraguarí, que se cumple por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), se desarrolló en la tarde de hoy, después de las 13:00 y hasta las 16:00, en un tramo ubicado en la zona denominada como Cerrito.

En la ocasión, Alejandro Galanti, junto a Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, marcó el mejor tiempo con un registro de 2:19,85 (en su tercera vuelta) y fue el más rápido de los test libres oficiales dejando atrás a Tiago Weiler, con otra unidad similar (2:19,88, segunda vuelta) y a Migue Zaldívar (Škoda Fabia RS Rally2, 2:20,31, primera vuelta), quienes fueron segundo y tercero entre las tripulaciones 4x4.

Por su parte, Diego Cruz Escobar, acompañado por Ramiro Ayala, en la butaca derecha del Peugeot 208 Rally4, hizo lo propio marcando el “scratch” en la F2 con un crono de 2:55,69 (en su tercer giro) y superó a Iván Wasmosy, 2:58,25, segundo giro, y a César Cruz Escobar, su hermano, ambos con una unidad similar, 2:58,70, segundo giro, luego de unas pruebas libres oficiales que se cumplieron sobre un tramo en el que hubo sectores con un poco de agua y barro tras las últimas lluvias que cayeron en la zona de Carapeguá, departamento de Paraguarí.

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Rally de Paraguarí: Largada simbólica

Cumplidas las verificaciones por la mañana, y el shakedown por la tarde, ahora solo resta que llegue las 20:30 para que se ponga en marcha la tradicional largada simbólica o ceremonia de partida, última actividad que precede al primer tramo cronometrado de la competencia, el que se disputará mañana en el inicio de la primera etapa.