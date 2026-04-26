Con lluvia, barro y muchas emociones, victoria de Ale y Diego en Paraguarí

Definitivamente tanto la lluvia como el barro fueron los principales protagonistas del fin de semana durante el desarrollo de la segunda cita del calendario 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Bajo estas condiciones, el Rally de Paraguarí, organizado por el CPV (que sacó adelante una carrera muy difícil, acompañado por el Centro Carapegueño de Volantes - CCV) y fiscalizado TACPy, tuvo innumerables emociones de principio a fin.

La organización del evento, con la finalidad de que la competencia se realice a como dé lugar (por el semestre apretado), introdujo diferentes cambios en el programa inicial, no solo de los horarios de las recorridas controladas a los tramos, sino también de la cantidad de pruebas especiales de la primera y segunda etapa y sus respectivos kilometrajes.

La Etapa 1 de ayer, de tener 4PE inicialmente pasó a tener 6PE, con un recorrido total que pudiera salvaguardar el evento (más del 50% para otorgar los puntos), en caso de que la gran lluvia que se pronosticaba llegase hoy domingo para la Etapa 2, que también fue recortada en principio de 6PE a 4PE e incluso, antes del comienzo de la misma, se suprimió la parte inicial del primer tramo ya que las condiciones del piso no eran las más aptas por todo el caudal de agua que cayó en la zona de influencia.

Así, Carapeguá fue nuevamente epicentro del rally paraguariense, que fue ganado por Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), quienes marcaron el “scratch” en seis de las diez pruebas especiales que se corrieron.

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Ale y Marcelo superaron en la general y la RC2A a Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), quienes fueron los más rápidos en tres tramos y quedaron a 24,8 segundos de la punta.

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Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), completaron el podio, en el tercer lugar, a 33,4, mientras que Gustavo Saba se llevó los puntos gordos de la PWS (5).

En la F2 y la RC4A, el triunfo fue para Diego Cruz y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4), quienes dejaron atrás a Nico Baeza y Hugo Villalba (Honda Civic Type R EP3) y Armando Medina y Gerardo Benítez (Peugeot 208 Rally4), mientras que Arturo Ortíz fue el más rápido en la PWS.

En las demás clases, los vencedores fueron:

En la RC2B, Franco Pappalardo y Juan Pablo Carreras; en la RC2N, Joel Benítez y Édgar Fernández; en la RC4B, Arnaldo y Luis Duarte; en la RC4C, Sebastián Martínez y David González y en la RC5, Nelson Rolón y Héctor Gómez.