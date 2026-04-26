ABC Motor
26 de abril de 2026 - 20:39

Con lluvia, barro y muchas emociones, victoria de Ale y Diego en Paraguarí

Dos pilotos sonrientes con trajes de carrera celebran en un Toyota sucio en un entorno natural.
Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi celebran el triunfo en Paraguarí luego del traspié en Colonias Unidas. Foto: Toyota Gazoo Racing Paraguay.Gustavo Machado

El Petrobras Rally de Paraguarí, que correspondió a la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), se disputó con lluvia, barro y muchas emociones durante el fin de semana. Ale Galanti, en la clasificación general y la clase RC2A; y Diego Cruz, en la F2 y la RC4A, fueron los vencedores.

Por Derlis Santacruz

Definitivamente tanto la lluvia como el barro fueron los principales protagonistas del fin de semana durante el desarrollo de la segunda cita del calendario 2026 del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR).

Bajo estas condiciones, el Rally de Paraguarí, organizado por el CPV (que sacó adelante una carrera muy difícil, acompañado por el Centro Carapegueño de Volantes - CCV) y fiscalizado TACPy, tuvo innumerables emociones de principio a fin.

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
Derrape del Škoda Fabia RS Rally2 #1, al mando de Migue Zaldívar y Luis Allende, que finalizó segundo.

La organización del evento, con la finalidad de que la competencia se realice a como dé lugar (por el semestre apretado), introdujo diferentes cambios en el programa inicial, no solo de los horarios de las recorridas controladas a los tramos, sino también de la cantidad de pruebas especiales de la primera y segunda etapa y sus respectivos kilometrajes.

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), ganadores de la primera fecha, fueron 3°.

La Etapa 1 de ayer, de tener 4PE inicialmente pasó a tener 6PE, con un recorrido total que pudiera salvaguardar el evento (más del 50% para otorgar los puntos), en caso de que la gran lluvia que se pronosticaba llegase hoy domingo para la Etapa 2, que también fue recortada en principio de 6PE a 4PE e incluso, antes del comienzo de la misma, se suprimió la parte inicial del primer tramo ya que las condiciones del piso no eran las más aptas por todo el caudal de agua que cayó en la zona de influencia.

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
Franco Pappalardo y Juan Pablo Carrera (Toyota GR Yaris Rally2) fueron los acreedores de la RC2B.

Así, Carapeguá fue nuevamente epicentro del rally paraguariense, que fue ganado por Ale Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), quienes marcaron el “scratch” en seis de las diez pruebas especiales que se corrieron.

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
En la RC2N, sobresalieron Joel Benítez y Édgar Fernández (Mitsubishi Lancer Evo X).

Ale y Marcelo superaron en la general y la RC2A a Migue Zaldívar y Luis Allende (Škoda Fabia RS Rally2), quienes fueron los más rápidos en tres tramos y quedaron a 24,8 segundos de la punta.

Lea más: Ale Galanti e Iván Wasmosy lideran el Rally de Paraguarí tras la Etapa 1

Tiago Weiler y Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), completaron el podio, en el tercer lugar, a 33,4, mientras que Gustavo Saba se llevó los puntos gordos de la PWS (5).

Coche Peugeot en terreno rojizo levantando polvo, rodeado de espectadores de diferentes edades, observando la carrera.
Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4) fueron los mejores de la F2 y la RC4A.

En la F2 y la RC4A, el triunfo fue para Diego Cruz y Ramiro Ayala (Peugeot 208 Rally4), quienes dejaron atrás a Nico Baeza y Hugo Villalba (Honda Civic Type R EP3) y Armando Medina y Gerardo Benítez (Peugeot 208 Rally4), mientras que Arturo Ortíz fue el más rápido en la PWS.

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
Arnaldo y Luis Duarte, con el batallador Toyota Vitz, destacaron en la competitiva RC4B.

En las demás clases, los vencedores fueron:

Campeonato Nacional de Rally Paraguari
En la clase RC4C, Sebastián Martínez y David González se llevaron a casa el primer lugar.

En la RC2B, Franco Pappalardo y Juan Pablo Carreras; en la RC2N, Joel Benítez y Édgar Fernández; en la RC4B, Arnaldo y Luis Duarte; en la RC4C, Sebastián Martínez y David González y en la RC5, Nelson Rolón y Héctor Gómez.

Un Volkswagen en acción sobre terreno de tierra roja, mientras espectadores observan emocionados, algunos con cámaras.
Nelson Rolón y Héctor Gómez (VW Gol) se adjudicaron la victoria en la clase RC5.