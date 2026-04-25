Ale Galanti e Iván Wasmosy lideran el Rally de Paraguarí tras la Etapa 1

(CARAPEGUÁ. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado y Pablo Pérez) Después de cumplirse la primera etapa del Petrobras Rally de Paraguarí, que constó finalmente de seis pruebas especiales cronometradas (cuatro en principio), Alejandro Galanti, navegado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, tomó el liderato de la clasificación general en la tracción integral (4x4) y la clase RC2A, luego de marcar el “scratch” en cinco de los seis tramos que se corrieron en la jornada de hoy sobre una superficie húmeda (piso arenoso), con agua y barro en algunos sectores y con una leve lluvia que cayó durante el desarrollo de la carrera.

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El ganador provisional del rally paraguariense, Ale Galanti, fue escoltado por Migue Zaldívar (ganador de una prueba especial), copilotado por el argentino Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, quien quedó a 21,10 segundos de la punta; y por Tiago Weiler, acompañado por Juan José Sánchez en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally2, quien finalizó a 21,11 segundos, segundo y tercero, respectivamente.

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En la tracción simple o F2, Iván Wasmosy, junto al navegante argentino Gonzalo Díaz, a los mandos del Peugeot 208 Rally4, sobresalieron hoy (también en la clase RC4A) en los dos tramos (Kalai Galeano a Sol de Mayo, de 10,1 km; y Roque González a Ybyraro, de 13,7 km) por los que pasaron tres veces al final del día para completar 6PE con un recorrido total de 71,5 km.

Wasmosy fue el más rápido en cuatro de los seis tramos que se disputaron hoy (uno en la zona de Carapeguá, epicentro de la competencia, y otra hacia San Roque González de Santacruz), dejando atrás a Raúl Franco y Jorge Cárdenas (Honda Civic Type R EP3), que vencieron en dos pruebas especiales, a 19,4 segundos; y a Diego Cruz Escobar y Ramiro Ayala (Citroën DS3 R3T Max), a 50,4 segundos.

En las clases destacaron hoy; en la RC2B, Fabrizio Chiriani; en la RC2N, Joel Benítez; en la RC4B, César Cabrera; en la RC4C, Sebastián Martínez y en la RC5, Beto Ramírez.

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Lo que se viene

Mañana, en la segunda y última etapa, se definirá a los mejores del Rally de Paraguarí, también con dos pruebas especiales (Santa Librada a Beny Loma, de 13,7 km; y Parador Viajero a Escuela Bajo Guazu, de 8,9 km, que se repetirán en una ocasión para completar 4PE, 45,3 km, hacia Nueva Italia), y veremos finalmente si la lluvia, que está pronosticada, cae o no con mayor intensidad.

Cabe destacar que el Centro Paraguayo de Volantes (CPV), ente organizador de la competencia, decidió suprimir un tramo de mañana (Lucio R. Díaz a Cancha 14 de Mayo, de 15,7 km) por no estar apto debido a las condiciones de piso del mismo como consecuencia de las lluvias que cayeron en la semana, a pesar de haber hecho el esfuerzo junto al Centro Carapegueño de Volantes (CCV) para que se realice.

Lo cierto y lo concreto es que con los cambios que se introdujeron para hoy, ya se cumplió con el 50% del recorrido exigido por la reglamentación, por lo que indudablemente podrían otorgarse los puntos del evento, en caso de que la Etapa 2 no pueda llevarse a cabo por la inclemencia del tiempo.