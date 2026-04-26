ABC Motor
26 de abril de 2026 - 18:05

WRC-España: Los paraguayos cruzaron la meta en el Rally Islas Canarias

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian pasan por una curva de izquierda en el Škoda Fabia RS Rally2.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian pasan por una curva de izquierda en el Škoda Fabia RS Rally2.Fau Zaldívar Facebook

La quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el Rally Islas Canarias, que se disputó el fin de semana en España, contó igualmente con la presencia de los paraguayos Diego Domínguez Bejarano, Fau Zaldívar, Andrea Lafarja y Germán Maune, quienes tuvieron una buena presentación sobre la siempre exigente superficie de asfalto.

Por Derlis Santacruz

Los compatriotas Diego Domínguez Bejarano, Fau Zaldívar, Andrea Lafarja y Germán Maune tuvieron una buena presentación y cruzaron la meta en la 50ª edición del Rally Islas Canarias, que se desarrolló el fin de semana en España, sumando kilómetros y más experiencia sobre el asfalto.

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Por un lado, Domínguez Bejarano y su navegante local, Rogelio Peñate, terminaron en el 21° puesto de la clasificación general del rally canario y en el 10° lugar de la categoría WRC2 Challenger. Diego compitió a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 preparado en los talleres del equipo español Teo Martín Motorsport.

Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) durante una de las etapas del rally canario.
Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris Rally2) durante una de las etapas del rally canario.

Y por otro, Zaldívar y su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, cerraron la competencia en la 28ª ubicación de la clasificación general. Fau, al mando del Škoda Fabia RS Rally2 y bajo la asistencia de otro equipo español, el Raceseven, se anotó para esta carrera y sólo quedó clasificado en la general del evento, más no así en la categoría WRC2, en la que no se lo vio durante el fin de semana.

Andrea Lafarja y Germán Maune (Toyota GR Yaris Rally2), a pesar del percance de ayer, lograron cerrar el complicado Rally Islas Canarias.
Andrea Lafarja y Germán Maune (Toyota GR Yaris Rally2), a pesar del percance de ayer, lograron cerrar el complicado Rally Islas Canarias.

Mientras que Lafarja y Maune, quienes penaron con inconvenientes en la segunda etapa de ayer con su Toyota GR Yaris Rally2, también del Teo Martín Motorsport, completaron la prueba en el 43° lugar de la clasificación general. Andrea y Germán subieron al podio de la categoría WRC Masters Cup, luego de finalizar en el 3° puesto.