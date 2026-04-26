WRC-España: Los paraguayos cruzaron la meta en el Rally Islas Canarias

Los compatriotas Diego Domínguez Bejarano, Fau Zaldívar, Andrea Lafarja y Germán Maune tuvieron una buena presentación y cruzaron la meta en la 50ª edición del Rally Islas Canarias, que se desarrolló el fin de semana en España, sumando kilómetros y más experiencia sobre el asfalto.

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Por un lado, Domínguez Bejarano y su navegante local, Rogelio Peñate, terminaron en el 21° puesto de la clasificación general del rally canario y en el 10° lugar de la categoría WRC2 Challenger. Diego compitió a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 preparado en los talleres del equipo español Teo Martín Motorsport.

Y por otro, Zaldívar y su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, cerraron la competencia en la 28ª ubicación de la clasificación general. Fau, al mando del Škoda Fabia RS Rally2 y bajo la asistencia de otro equipo español, el Raceseven, se anotó para esta carrera y sólo quedó clasificado en la general del evento, más no así en la categoría WRC2, en la que no se lo vio durante el fin de semana.

Mientras que Lafarja y Maune, quienes penaron con inconvenientes en la segunda etapa de ayer con su Toyota GR Yaris Rally2, también del Teo Martín Motorsport, completaron la prueba en el 43° lugar de la clasificación general. Andrea y Germán subieron al podio de la categoría WRC Masters Cup, luego de finalizar en el 3° puesto.