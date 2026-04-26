WRC-España: Sebastién Ogier suma a su palmarés el Rally Islas Canarias

Sebastién Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) demostró su firmeza y estatus de leyenda para gestionar un domingo de condiciones cambiantes y neumáticos comprometidos, para resarcirse de su segundo puesto en 2025, y sumar así un nuevo logro a su extensa carrera, además de sellar su primera victoria de la temporada.

El accidente del sueco Oliver Solberg en “Ingenio-Telde-Valsequillo 2″, después de chocar contra un guardarrail y perder la rueda delantera izquierda, permitió al galés Elfyn Evans escalar a la segunda plaza en una prueba en la que fue creciendo cada día y que le permite abandonar Canarias como nuevo líder del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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Con su tercer podio de la temporada bajo el brazo, el galés catalogó su fin de semana de “sólido” tras reponerse a un mal comienzo que le deja con “sentimientos mezclados” por no haber tenido opciones de inquietar a Sébastien Ogier en la lucha por la corona del Islas Canarias.

Tras un rally muy irregular y de altibajos, el finlandés Sami Pajari ascendió al tercer cajón del podio tras mantener a raya al japónes Takamoto Katsuta –ambos del Toyota Gazoo Racing y que llegaba a Gran Canaria como líder del certamen– pero que no pudo adaptarse en ningún momento a las condiciones de las carreteras grancanarias para luchar por su tercer triunfo consecutivo en el WRC. El nipón afirmó al llegar a la meta final que no estaba contento con su rendimiento este fin de semana y apeló a trabajar en sí mismo para “lograr el resultado” en Japón, el rally de su casa y siguiente prueba de asfalto del campeonato.

A casi un minuto y medio de Katsuta se encuentra el primer Hyundai i20 N Rally1, el del francés Adrien Fourmaux, que completó la jornada sin sobresaltos en un domingo que planteó con el objetivo de mejorar en los reglajes del auto para que respondiera en los caminos de Gran Canaria y devolverlo a las carpas de Hyundai Shell Mobis WRT.

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Justo a sus espaldas concluyeron el belga Thierry Neuville y el español Dani Sordo, ambos del equipo surcoreano, que no encontraron el rendimiento óptimo de una máquina que no termina de funcionar. El español resaltó su satisfacción de volver a subir a un Rally1 en España, aunque lamentó la dificultad del Hyundai i20N Rally1.

Los Ford Puma Rally1 de los irlandeses Joshua McErlean y de Jon Armstrong cumplieron el expediente y finalizaron el Rally Islas Canarias que se disputó este fin de semana en España.

En la WRC2, el francés Yohan Rossel selló un gran triunfo en un rally que lo dominó de principio a fin para mantener al español Alejandro Cachón y a su hermano Léo Rossel, también galo, que se cayó de una bonita lucha con el asturiano en el penúltimo tramo por problemas en la transmisión de su Citroën C3 Rally2. EFE