ABC Motor
30 de abril de 2026 a la - 19:05

Joshua Duerksen vuelve a la acción de la FIA Fórmula 2 en Miami

Después de un auspicioso comienzo de temporada en la FIA Fórmula 2, Joshua Duerksen ya está listo para un nuevo desafío. Esta vez en Miami (EE.UU.), sede que al igual que Montreal (Canadá), forma parte del calendario 2026 en reemplazo de Baréin y Arabia Saudí que fueron sustituidas por el conflicto bélico en Oriente Medio.
Después de un auspicioso comienzo de temporada en la FIA Fórmula 2, Joshua Duerksen ya está listo para un nuevo desafío. Esta vez en Miami (EE.UU.), sede que al igual que Montreal (Canadá), forma parte del calendario 2026 en reemplazo de Baréin y Arabia Saudí que fueron sustituidas por el conflicto bélico en Oriente Medio.Joshua Duerksen

El paraguayo Joshua Duerksen, tras el GP de Australia (Melbourne), retorna a la pista para la carrera de este fin de semana en Miami (EE.UU).

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota, Joshua Duerksen (22 años), piloto del equipo bicampeón de la FIA Fórmula 2, el Invicta Racing, ya está listo para afrontar la segunda fecha del certamen mundial en el Circuito Internacional de Miami, en EE.UU..

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Después de un muy buen arranque en el comienzo de la presente temporada, con una victoria en la carrera sprint que se desarrolló en el Albert Park (Melbourne-Australia) y un P10 en la carrera principal tras una gran remontada, sumando puntos en ambas carreras que se cumplieron por la primera cita del calendario 2026, Joshua regresa a su monoplaza #2 con el que intentará mañana viernes, después de las pruebas libres oficiales (10:30, hora de Paraguay), clasificar lo más adelante posible en la qualy, que iniciariará a las 15:30 de nuestro país.

Ojalá el grito de triunfo del piloto paraguayo retumbe este fin de semana en Miami (EE.UU.).
Ojalá el grito de triunfo del piloto paraguayo retumbe este fin de semana en Miami (EE.UU.).

Cabe recordar que los diez primeros lugares de las pruebas de clasificación se invierten en la parrilla de salida para la carrera sprint, lo que será determinante a la hora de definir las posiciones de vanguardia en la primera carrera del fin de semana (Sprint: sábado, 11:00 de Py), en la que puntúan los ocho primeros (10-8-6-5-4-3-2 y 1).

El nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2003 (22 años), celebra con la copa en mano la merecida victoria conseguida en Australia (Melbourne), el pasado mes de marzo.
El nacido en Asunción, un 27 de octubre de 2003 (22 años), celebra con la copa en mano la merecida victoria conseguida en Australia (Melbourne), el pasado mes de marzo.

Ahora bien, si Duerksen logra registar el mejor tiempo en las pruebas de clasificación, para acceder a la “pole position”, por un lado estará partiendo décimo en la sprint del sábado pero por otro, largará desde una posición inmejorable el domingo en la carrera principal (13:30 de nuestro país), es decir, desde la primera fila, con lo que podrá manejar las estrategias de carrera –parada obligada incluída– con las que podría capitalizar la mayor cantidad de puntos en Miami (25, al ganador), y buscar la punta de la tabla de posiciones. En esta suman los diez primeros (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1).