Joshua Duerksen vuelve a la acción de la FIA Fórmula 2 en Miami

Nuestro compatriota, Joshua Duerksen (22 años), piloto del equipo bicampeón de la FIA Fórmula 2, el Invicta Racing, ya está listo para afrontar la segunda fecha del certamen mundial en el Circuito Internacional de Miami, en EE.UU..

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Después de un muy buen arranque en el comienzo de la presente temporada, con una victoria en la carrera sprint que se desarrolló en el Albert Park (Melbourne-Australia) y un P10 en la carrera principal tras una gran remontada, sumando puntos en ambas carreras que se cumplieron por la primera cita del calendario 2026, Joshua regresa a su monoplaza #2 con el que intentará mañana viernes, después de las pruebas libres oficiales (10:30, hora de Paraguay), clasificar lo más adelante posible en la qualy, que iniciariará a las 15:30 de nuestro país.

Cabe recordar que los diez primeros lugares de las pruebas de clasificación se invierten en la parrilla de salida para la carrera sprint, lo que será determinante a la hora de definir las posiciones de vanguardia en la primera carrera del fin de semana (Sprint: sábado, 11:00 de Py), en la que puntúan los ocho primeros (10-8-6-5-4-3-2 y 1).

Ahora bien, si Duerksen logra registar el mejor tiempo en las pruebas de clasificación, para acceder a la “pole position”, por un lado estará partiendo décimo en la sprint del sábado pero por otro, largará desde una posición inmejorable el domingo en la carrera principal (13:30 de nuestro país), es decir, desde la primera fila, con lo que podrá manejar las estrategias de carrera –parada obligada incluída– con las que podría capitalizar la mayor cantidad de puntos en Miami (25, al ganador), y buscar la punta de la tabla de posiciones. En esta suman los diez primeros (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1).