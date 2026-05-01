Lando Norris ganó la pole de la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris fue el más rápido de la clasificación de la carrera sprint y partirá primero en la prueba corta del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El piloto de McLaren, vigente campeón de la categoría reina del automovilismo, buscará romper el mal comienzo de temporada y triunfar por primera vez en el Mundial 2026.

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Norris dominó la sesión con el mejor tiempo de la Q3, con el neumático de compuesto blando, en los 5,412 kilómetros del Autódromo Internacional de Miami: el británico cronometró 1 minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Kimi Antonelli de Mercedes, quien lidera el campeonato con 72 puntos. Por su lado, El argentino Franco Colapinto de Alpine saldrá octavo.

F1 2026: Horario de la sprint del GP de Miami

La sprint del Gran Premio de Miami es el sábado 2 de mayo a las 13:00, hora de Paraguay. La competencia es posterior a la misma prueba de la Fórmula 2 de la FIA, que tendrá a Joshua Duerksen partiendo desde el séptimo puesto de la parrilla de salida. Luego de la carrera corta, la F1 realiza la qualy (a las 17:00) de la carrera principal (domingo 3 de mayo a las 17:00).

F1 2026: Orden de la sprint del GP de Miami

F1 2026: La puntuación de la carrera sprint

La carrera sprint, la segunda del año luego del Gran Premio de China, otorga puntos a los primeros ocho: el ganador suma 8 puntos; el 2° obtiene 7 y el 3° recibe 6. Luego, son 5 unidades para el 4°; 4 para el 5°; 3 para el 6°; 2 para el 7°; y 1 para el 8°. Los siguientes Grandes Premios con la competencia corta son Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

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