F1-Miami: Kimi Antonelli consiguió la “pole position” para el GP de EE.UU.

Andrea Kimi Antonelli, al mando de su Mercedes W17, marcó el mejor tiempo de la prueba de clasificación en el GP de EE.UU. de la Fórmula 1 y partirá mañana desde el primer lugar en la carrera principal, que se pondrá en marcha a partir de las 17:00 de nuestro país.

El actual líder de la máxima categoría del automovismo a nivel mundial, Kimi Antonelli, de 19 años, registró un crono de 1:27,798 en la Q3 que no pudo se mejorado por ninguno de sus oponentes, por lo que mañana estará iniciando la competencia en Miami desde el primer cajón de la grilla de salida.

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“Ha sido un día increíble al poder estar de nuevo con la pole. Fue un comienzo complicado en la carrera sprint, en la que las cosas no salieron como queríamos, pero estoy muy contento con la remontada y con la clasificación. Hubo demasiada emoción en la última vuelta de la Q3. Estaba bastante estresado y esperando a que todos terminasen sus vueltas. Espero que mañana sea una salida mágica y estaría bien no perder ninguna posición. Hasta ahora el fin de semana ha sido muy complicado, pero estamos intentando maximizar el rendimiento”, concluyó el nacido en Bolonia (Italia).

"Feels good!" 💪



Kimi Antonelli clinches pole position with an impressive lap in Miami 😮‍💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/pbR0Uxj5yr — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Por detrás de la joven figura del equipo Mercedes AMG culminó el cuádruple campeón del mundo de la F1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), a 166 milésimas, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 345, segundo y tercero respectivamente.

En el cuarto puesto cerró el actual monarca de la modalidad, el inglés Lando Norris (McLaren), a 385 milésimas, que ganó la carrera sprint más temprano, y en el quinto concluyó su compatriota George Russell (Mercedes), a 399 de su compañero de equipo, Andrea.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) se ubicó en la octava posición desde la cual, arrancará mañana la carrera principal desde las 17:00.