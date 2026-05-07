Karting: Segunda fecha del Apertura se cumplirá éste sábado en Ñu Guasu

El Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, será nuevamente escenario éste sábado de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP).

Luego de lo que fue un prometedor arranque de temporada el pasado mes de abril, con la primera fecha en el mismo lugar, la segunda válida del certamen 2026 también genera mucha expectativa entre los organizadores, pilotos, familiares, amigos y aficionados.

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Según el programa oficial de la carrera, que se dio a conocer recientemente, la jornada sabatina arrancará desde muy temprano por la mañana, a las 8:00, con el ingreso a pista de los karts de las categorías Cadete, Semillero y Rotax Micro Max, para realizar el “warm up” correspondiente (con combustible proveído por el KCP y cubiertas de práctica).

Las pruebas de clasificación arrancarán a las 8:52, en el mismo orden, mientras que la primera serie, a 12 vueltas, iniciará a las 9:25, la segunda, también a 12 vueltas, a las 10:25 y la final, a 16 vueltas, a las 11:35, respectivamente. La premiación a los mejores de las mencionadas categorías está prevista para las 12:45.

Por la tarde, también para el “warm up” respectivo, los pilotos de las categorías Fórmula Mundial, F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, ingresarán a pista desde las 13:35, para luego intentar marcar su mejor registro en la qualy, desde las 14:15, que ordenará la grilla de partida para la primera serie (a 12 vueltas, 14:45). Luego vendrá la segunda (también a 12 vueltas, 16:05) y la final (a 16 vueltas, 16:50), para posteriormente premiar a los vencedores de la jornada, a partir de las 18:30.

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Para ésta competencia, la organización realizó el habitual sorteo y se utilizará la variante de pista #5.