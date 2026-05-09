CNR: Migue Zaldívar y Raúl Franco lideran el Rally de San Pedro

(SANTANÍ. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado y Pablo Pérez) El piloto Migue Zaldívar, navegado por Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, fue el más rápido hoy -en la tracción integral- de la primera etapa del Rally de San Pedro, que se disputa por la tercera fecha del Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR), y lidera provisionalmente la clasificación general de su categoría y la clase RC2A luego de una jornada en la que el clima -temperatura más que agradable- acompañó plenamente el normal desarrollo de la competencia.

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Migue marcó el “scratch” en tres de las seis pruebas especiales que se corrieron, acumuló un tiempo total de carrera de 35:22,40 y superó por 9,6 segundos a Alejandro Galanti, copilotado por Marcelo Toyotoshi, en el Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay (que ganó un tramo), y por 42,9 segundos a Miguel Ortega, quien tiene en la butaca derecha a Diego Cagnotti, en el Škoda Fabia RS Rally2, del Team La Renga, quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el cuarto puesto culminaron Gustavo Saba y Pablo Olmos (Toyota GR Yaris Rally2, del Saba Competición-que ganaron dos tramos-), a 43,2 segundos de la punta, y en el quinto lugar cerraron Fabrizio Galanti y Sebastián González (Toyota GR Yaris Rally2, del Toyota Gazoo Racing Paraguay),a 43,3 segundos del líder, Migue Zaldívar.

En la F2 o tracción simple, Raúl Franco, acompañado por Jorge Cárdenas, en la butaca derecha del Honda Civic Type R EP3, del Franco Rally Team, saltó a la punta del clasificador -también de la RC4A-luego ser el más veloz en tres de los seis tramos que se disputaron, alcanzó un registro total acumulado de 42:01,90 y aventajó por 9,5 segundos a la dupla compuesta por Iván Wasmosy y Gonzalo Díaz (Peugeot 208 Rally4, del Wa Racing-que ganó un tramo. Diego Cruz lo hizo también en dos oportunidades-), y por 2:19,90 al binomio de Matías Speranza y Édgar Fernández (VW Gol, MSR Rally Team), que ocuparon el segundo y tercer lugar.

En lo que tiene que ver con las demás categorías y clases, los líderes son los siguientes: En la RC2B, Franco Pappalardo (Toyota GR Yaris Rally2); en la RC2C, Carlos Cortázar (Kia Río Proto); en la Copa Masters, Andrea Lafarja (Toyota GR Yaris Rally2); en la RC2N, Elías Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X); en la RC4B, Christian Duerksen (Honda Civic Type R EP3); en la RC4C, Matías Speranza; en la RC5, Beto Ramírez (Toyota Etios) y en la RC4L-16V, Édgar Olmedo (Toyota Etios).

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Mañana, la decisiva Etapa 2

La decisiva segunda etapa se cumplirá mañana domingo también sobre tres pruebas especiales cronometradas: Potrero Ybaté a Mboí´y, Stud Guaicá a Calle Primavera y Circuito del CSV, en los siguientes horarios: 9:28, 10:16 y 10:54. Asimismo, se volverán a repetir una vez para llegar a 6PE más (12:39, 13:27 y 14:05), las que sumadas darán 12PE en total.