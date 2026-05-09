WRC: Buen ritmo de Fau Zaldívar en el Rally de Portugal

Al mando del Skoda Fabia RS Rally2, navegado por el argentino Marcelo der Ohannesian, Fau Zaldívar encontró el ritmo y fue escalando posiciones para completar las ochos pruebas especiales de la víspera entre los 15 mejores de la clasificación general, tras cerrar el viernes la etapa 1 en la posición 22.

Lea más: CNR: Migue Zaldívar y Raúl Franco lideran el Rally de San Pedro

En lo que respecta a las categorías, Zaldívar terminó el día, que inició con piso seco y culminó con agua y barro, en el puesto 10 de la WRC2 y sexto en la WRC2 Challenger, logrando muy buenos registros para quedar quinto en la WRC2 y tercero en la Challenger, a la expectativa de lo que pueda ocurrir hoy en la última jornada del rally, con cuatro tramos cronometados.

Ogier, adelante

El francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) supo administrar la intensa y complicada tercera jornada del Rally de Portugal y defendió el liderato, con el objetivo de lograr su octava victoria en territorio luso.

Ogier, actual campeón del mundo, encara la última jornada con 21.9 segundos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally) y 25.8 respecto al finlandés Sami Pajari (GR Yaris Rally1), que podría repetir presencia en un podio mundialista.