Fau Zaldívar firma una remontada histórica en Portugal y sube al podio del WRC2 Challenger

El automovilismo paraguayo volvió a celebrar en el Campeonato Mundial de Rally. Fau Zaldívar, junto a su navegante Marcelo Der Ohannesian, completó una sobresaliente remontada en el Rally de Portugal 2026, una de las pruebas más exigentes del calendario internacional.

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La dupla nacional consiguió finalizar dentro del Top 3 del WRC2 Challenger, además de alcanzar el quinto lugar en la clasificación general del WRC2, luego de haber caído hasta la duodécima posición durante las primeras etapas de competencia.

El arranque no fue sencillo para el equipo paraguayo. Problemas con el sistema desempañador afectaron seriamente la visibilidad en los tramos húmedos disputados entre jueves y viernes, condicionando el rendimiento del Škoda Fabia RS Rally2 y relegándolos en la clasificación.

Sin embargo, una vez solucionados los inconvenientes técnicos, Zaldívar mostró un ritmo demoledor. Durante las jornadas del sábado y domingo, el paraguayo marcó tiempos de referencia en especiales emblemáticas como Amarante y Fafe, escalando posiciones de manera constante hasta asegurar un lugar en el podio de la categoría.

El resultado ratifica el crecimiento internacional de Fau Zaldívar, quien continúa consolidándose como uno de los pilotos paraguayos más competitivos dentro del Mundial de Rally.

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Además del impacto deportivo, este resultado representa un impulso anímico clave de cara al Rally del Paraguay 2026, la próxima gran cita del campeonato y un evento histórico para el automovilismo nacional.

Clasificación WRC2 2026 – Top 5