Fau Zaldívar y sus próximos desafíos: qué se viene en la agenda del paraguayo

El paraguayo Fau Zaldívar y su copiloto Marcelo Der Ohannesian llegan con renovada confianza tras la destacada actuación conseguida en el Rally de Portugal 2026, donde lograron sobreponerse a múltiples inconvenientes técnicos para finalizar en el podio del WRC2 Challenger y en la quinta posición de la clasificación general del WRC2.

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La remontada dejó sensaciones muy positivas para el equipo paraguayo. Luego de los problemas con el desempañador que afectaron la visibilidad durante las etapas más húmedas, el Škoda Fabia RS Rally2 mostró un ritmo altamente competitivo una vez solucionado el inconveniente.

Especialmente en la jornada del domingo, Zaldívar marcó tiempos de punta en varios tramos, confirmando que el auto tiene potencial para pelear por victorias en las próximas competencias sobre tierra.

Lo que se viene para Fau

Ahora, el campeonato mundial se trasladará al Rally de Japón, que se disputará del 28 al 31 de mayo. La cita asiática representará un desafío completamente diferente, ya que se correrá sobre asfalto, una superficie donde la precisión y la regularidad serán fundamentales.

Sin embargo, el gran objetivo del piloto paraguayo sigue marcado en el calendario para agosto. Entre el 27 y el 30 se disputará el histórico Rally del Paraguay, una fecha muy esperada por el automovilismo nacional y donde Fau buscará ser protagonista ante su público.

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Con el impulso anímico obtenido en Portugal y el crecimiento demostrado en el WRC2 Challenger, Zaldívar llega a la segunda mitad de la temporada consolidado como una de las principales referencias sudamericanas dentro del Mundial de Rally.