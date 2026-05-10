Karting: Vibrante segunda fecha del torneo Apertura

A pesar de la pista fría, como consecuencia de las bajas temperaturas que se registraron en la jornada de ayer, la segunda fecha del torneo Apertura del Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), tuvo emocionantes carreras en todas y cada una de las categorías que estuvieron en disputa. En esta ocasión, fue utilizado el circuito con la variante #5, en el que tanto los pilotos como los aficionados participantes vibraron de principio a fin.

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La carrera contó con 67 pilotos en total, destacándose el debut de varios competidores, principalmente en las categorías más pequeñas.

Los vencedores de la jornada

En la categoría Semillero, Leo Noguera consiguió su segunda victoria al hilo; en Cadete, Ferrán Mendoza fue el mas rápido; en la Rotax Micro Max, el triunfo fue para Tony Pugliesi; en Fórmula Mundial, Mauricio Nielsen destacó; en Fortex-F4, Blas Llano hizo lo propio; en la Rotax Junior Max, Sebastian Wasmosy subió a lo más alto del podio, mientras que en la Rotax Senior Max, Alberto Benitez Bejarano fue quien sobresalió.

Categoría por categoría

La categoría mas pequeña del certamen, Semillero, puso en línea de partida a 8 karts, dándose el debut de tres pilotos: Bruno Benitez, Enzo Abatte y Rafael Robertti.

La victoria quedó en manos de Leo Noguera, de gran gestión en la qualy y las series con un manejo muy competitivo, quien llegó a su segundo triunfo consecutivo de la temporada. Las demás posiciones quedaron de la siguiente forma: 1) Leo Noguera, 2) Ignacio Maune, 3) “Chicho” Galeano, 4) Tiago Chiriani, 5) Tadeo Martín, 6) Bruno Benítez Colzada, 7) Enzo Abatte y 8) Rafael Robertti.

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En Cadete, manejo impecable de Ferrán Mendoza, quien marcó un ritmo superlativo con el que subió a lo más alto del podio. Punto a destacar para la única niña de la categoría, Giulietta Scavonne, que tuvo un arranque casi perfecto, ganando las dos primeras series de la carrera, hasta que en la serie final, un despiste –a consecuencia de la pista fría– la dejaba sin chances de pelear por la victoria. Las posiciones finales fueron: 1) Ferrán Mendoza, 2) Alban Mussi, 3) Santino Mancuello, 4) Tiago González, 5) Gustavo Becker, 6) Renato Campos, 7) Giulietta Scavone y 8) Fabrizio Barchini.

La Rotax Micro Max fue una de las categorías mas competitivas de la jornada, con una pelea tremenda entre Tony Pugliesi y Nelson Segovia. Una lucha que se trasladó incluso hasta los últimos metros de la carrera y en los que finalmente el triunfo de la fecha quedó en manos de Pugliesi, quien de esta forma también conquistó su segunda carrera al hilo en el arranque de la presente temporada. Resultados finales: 1) Tony Pugliesi, 2) Nelson Segovia, 3) Emilio Duarte, 4) Ale Maune, 5) Ignacio Ayala y 6) Alejo García, respectivamente.

La categoría Fórmula Mundial tuvo un claro dominador de principio a fin, hablamos de Mauricio Nielsen, quien desde la clasificación hasta las series de carrera fue el ganador, cosechando igualmente su segundo logro consecutivo este año. Las demás posiciones fueron: 1) Mauricio Nielsen, Gonzalo Barrios Carpinelli y Juan Martin Torres.

La Fortex-F4 fue la más numerosa de la fecha, en total fueron 17 los karting en competencia. Esta categoría también tuvo un referente indiscutible, ese fue Blas Llano (h), quien de punta a punta dominó todas y cada una de las acciones para festejar un merecido triunfo. El podio final estuvo compuesto por: 1) Blas Llano, 2) Martin Galeano y 3) Fatima Terra.

En la Rotax Junior Max, extraordinario trabajo de Sebastian Wasmosy para adjudicarse la victoria, la segunda de la temporada dentro de la categoría. Cabe destacar igualmente a Ricky Clari y Gustavo Giubi, quienes ratifican también su gran adaptación a una de las categorías más rápidas de la modalidad. Sebastian Wasmosy, Ricky Clari y Gustavo Giubi Arevalos, fueron los integrantes del podio.

Y finalmente, la categoría más rápida del certamen, la Rotax Senior Max, que puso a 10 pilotos en competencia. Triunfo sin atenuantes para Alberto Benitez Bejarano, quien pudo demostrar un muy alto nivel a bordo de un karting también muy competitivo. La fecha deparó una tremenda lucha con grandes pilotos dentro de la categoría, como el actual campeón, Alejandro Samaniego, y el ganador de la fecha pasada, la primera, Ignacio Wasmosy. Así, el podio final quedó compuesto de la siguiente forma: 1) Alberto Benitez Bejarano, 2) Bruno Martínez y 3) Santino Espineda.