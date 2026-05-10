MotoGP: Jorge Martín renace con emotivo triunfo en el GP de Francia

El campeón de MotoGP de 2024, Jorge Martín, vencedor también de la carrera sprint del sábado en el GP de Francia, logró su primera victoria dominical en el circuito de Le Mans desde el GP de Indonesia, en septiembre de 2024, y se sitúa ahora a un solo punto de Marco Bezzecchi en lo alto del Campeonato Mundial de MotoGP.

“Es increíble, solo puedo decir: ¡Viva Francia! Me siento muy agradecido con todos los aficionados y tengo que recordar a mi familia, mis amigos, mi novia, mi perro, a todo el mundo que me ha apoyado durante este tiempo tan difícil. Me quedo sin palabras” , dijo un emocionado Martín.

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El madrileño le brindó a Aprilia su primera victoria en Le Mans, donde incluso firmó un triplete con el tercer puesto del japonés Ai Ogura, piloto del equipo satélite Trackhouse, que sube al podio por primera vez en su carrera.

“Ha sido una carrera muy difícil y larga; ya sabía que no era el más fuerte y he dado el máximo, pero tampoco sé cómo he podido liderar tres cuartos de la carrera. El ritmo no era bueno y ni me sentía cómodo. Todo el fin de semana me ha costado, nunca he tenido buenas sensaciones”, analizó Bezzecchi.

Otro piloto italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), se adjudicó la cuarta plaza en la última vuelta al adelantar al español Pedro Acosta (KTM), mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) terminó en sexta posición tras una muy buena carrera, bajo la mirada de su amigo Isack Hadjar, piloto de la Fórmula 1 con el Red Bull Racing, que agitó la bandera a cuadros.

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El Top 10 lo completan los italianos Enea Bastianini (KTM-Tech3/7º) y Luca Marini (Honda/10º), y los españoles Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse/8º) y Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini/9º). El otro francés de la parrilla, Johann Zarco (Honda-LCR), que se había impuesto bajo la lluvia en 2025, esta vez terminó 11º, mientras que los chubascos anunciados finalmente no hicieron acto de presencia durante la carrera. EFE