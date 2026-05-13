Autos antiguos desfilarán en homenaje a la patria

La actividad arrancará a las 09:00 frente a la histórica Estación del Ferrocarril, ubicada frente a la Plaza Uruguaya, desde donde partirán los vehículos clásicos en dirección a la calle 25 de Mayo y Estrella. Posteriormente, el recorrido continuará por Ayolas, Haedo y Brasil, para luego tomar General Santos y Artigas.

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La caravana finalmente llegará hasta la Costanera de Asunción y culminará su recorrido en la cabecera del puente Héroes del Chaco.

De esta manera, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay volverá a rendir homenaje a la patria con una de sus actividades más tradicionales, combinando historia, cultura y pasión por los automóviles clásicos.