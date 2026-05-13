ABC Motor
13 de mayo de 2026 a la - 20:45

Autos antiguos desfilarán en homenaje a la patria

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAPy) realizará este miércoles 14 de mayo su tradicional desfile en homenaje al aniversario de la Independencia Nacional.
El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAPy) realizará este miércoles 14 de mayo su tradicional desfile en homenaje al aniversario de la Independencia Nacional.

El Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAPy) realizará este miércoles 14 de mayo su tradicional desfile en homenaje al aniversario de la Independencia Nacional, con una caravana que recorrerá distintos puntos emblemáticos de Asunción.

Por ABC Color

La actividad arrancará a las 09:00 frente a la histórica Estación del Ferrocarril, ubicada frente a la Plaza Uruguaya, desde donde partirán los vehículos clásicos en dirección a la calle 25 de Mayo y Estrella. Posteriormente, el recorrido continuará por Ayolas, Haedo y Brasil, para luego tomar General Santos y Artigas.

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La caravana finalmente llegará hasta la Costanera de Asunción y culminará su recorrido en la cabecera del puente Héroes del Chaco.

De esta manera, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay volverá a rendir homenaje a la patria con una de sus actividades más tradicionales, combinando historia, cultura y pasión por los automóviles clásicos.