CNR: Migue Zaldívar reprisa triunfo en el Rally de San Pedro

El Petrobras Rally de San Pedro, que correspondió a la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), llegó a su fin esta tarde luego de la disputa de dos etapas el fin de semana y Migue Zaldívar, copilotado por el argentino Luis Allende, en el Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, fue el vencedor tanto de la clasificación general como de la clase RC2A, tal y como aconteciera en el 2025.

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Migue, que fue el más veloz en cinco de las doce pruebas especiales que se corrieron (en 3 ayer y en 2 hoy), logró una diferencia final de tan solo 6,29 segundos sobre Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), que anotaron a su favor dos “scratch” (1 ayer y otro hoy); y de 1:15,32, respecto a Miguel Ortega y Diego Cagnotti (Škoda Fabia RS Rally2), quienes completaron el podio de una carrera que finalmente se completó de manera exitosa a pesar de la lluvia que cayó en la previa en el segundo departamento de nuestro país.

Fabrizio Galanti y Sebastián González (Toyota GR Yaris Rally2) y Gustavo Saba y Pablo Olmos, también con una unidad similar, estos últimos con un gran ritmo de carrera (ganando 2PE ayer y 3 hoy –incluída la Power Stage en el circuito del CSV– e igualando al vencedor en cantidad de tramos ganados) a pesar de los problemas con los que penaron en su auto, completaron el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Zaldívar, que ganó la primera etapa ayer por tan sólo 9,6 segundos sobre Ale, salió con todo hoy a cuidarse la espalda y a extender la ventaja –si era posible– que tenía a su favor con relación a Galanti, quien extremó todos sus recursos pero no pudo con la efectividad de su rival, que fue rápido a lo largo de la jornada y en consecuencia, se convirtió en el incuestionable vencedor, que de esta manera vuelve a sonreír en lo más alto del podio de una clasificación general de la tracción integral y la clase RC2A, un logro similar al del año pasado.

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