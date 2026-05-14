37° Gran Premio del Paraguay: CVAP presentó oficialmente el evento

El 37° Gran Premio del Paraguay, evento que será válido tanto por el Campeonato Codasur de Turismo Histórico como por el Campeonato Nacional de Regularidad de Vehículos Antiguos, Clásicos y Deportivos, fue presentado oficialmente la noche del pasado martes en la sede del Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP).

En la ocasión, se dieron todos y cada uno de los detalles de lo que será la competencia de regularidad en el sur del país, que tendrá nuevamente a la ciudad de Encarnación como cabecera.

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La tradicional prueba alcanzará un recorrido total de 1.188 kilómetros, la que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de junio, conforme al siguiente itinerario y cronograma:

- Etapa 1: Encarnación, Caazapá, Encarnación (317 kilómetros).

- Etapa 2: Encarnación, Coronel Bogado, Artigas, Yuty, Yegros, Caazapá, Ñumi, San Juan Nepomuceno, Tava’i, Tomás Romero Pereira (María Auxiliadora), Hohenau y Encarnación (510 kilómetros).

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- Etapa 3: Encarnación, Carmen del Paraná, Coronel Bogado, General Delgado, San Patricio, Santiago, Ayolas, Atinguy, San Cosme y Damián, Coronel bogado, Carmen del Paraná y Encarnación (307 kilómetros).

Inmediatamente después del lanzamiento, quedaron abiertas las inscripciones para formar parte de la carrera, las que se extenderán hasta el lunes 22 de junio.

Las tripulaciones nacionales verificarán días antes, es decir, el martes 17 de junio, jornada en la que también se realizará la reunión de pilotos. Las extranjeras, más otras de la zona, lo harán el miércoles 24 de junio.

Las tres etapas iniciarán desde el Hotel Savoy, de Encarnación, y la publicación de los resultados finales está prevista para el sábado 27 de junio, a las 20:00.