FIA F2-Canadá: Joshua Duerksen, en busca de la revancha en Montreal

Después de la accidentada y polémica carrera principal del GP de EE. UU. hace quince días en Miami, nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 25 años, ya se prepara para competir del 22 al 24 de mayo en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Allí intentará no solo volver al podio, sino también sumar los puntos “gordos” de la carrera principal (feature race).

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Joshua, bajo la estructura del equipo de origen británico y en su tercera temporada consecutiva en la categoría, es uno de los dos pilotos que ha sumado puntos en todas las carreras en el arranque de la presente temporada. El otro es el italiano Gabriele Minì, del MP Motorsport, quien sumó 3 y 4 puntos en Australia, y 2 y 25 en EE.UU., acumulando 34 en total para marchar quinto en el certamen. El campeonato lo lidera el búlgaro Nikola Tsolov, del Campos Racing, con 35 puntos.

Duerksen inició el año ganando la carrera sprint del GP de Australia (Melbourne), donde sumó 10 puntos, mientras que en la carrera principal fue décimo y cosechó un punto más. En el GP de EE.UU. (Miami) terminó quinto en la sprint y se llevó 4 puntos; en la carrera principal rescató una unidad más al finalizar décimo. Con estos resultados, llega a 16 puntos en total y se ubica octavo en la tabla de posiciones. Por su parte, Rafael Câmara, su compañero en el Invicta Racing —equipo que marcha segundo en constructores con 50 puntos, detrás de Campos Racing con 55—, está segundo entre los pilotos con 34 puntos.

El GP de Canadá de la FIA Fórmula 2, que debuta en el calendario 2026 de la categoría al igual que el GP de EE.UU., tendrá una carrera sprint a 28 vueltas y la principal a 39, sobre el trazado del circuito Gilles Villeneuve, que cuenta con 4.361 metros de longitud y 14 curvas.