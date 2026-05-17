ABC Motor
17 de mayo de 2026 a la - 11:06

FIA F2-Canadá: Joshua Duerksen, en busca de la revancha en Montreal

El paraguayo Joshua Duerksen, piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
El piloto paraguayo Joshua Duerksen ya está listo para entrar nuevamente en acción.Joshua Duerksen, Prensa

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, del Invicta Racing, ya está listo para afrontar la tercera fecha de la FIA Fórmula 2, que se disputará el próximo fin de semana en Montreal (Canadá).

Por Derlis Santacruz

Después de la accidentada y polémica carrera principal del GP de EE. UU. hace quince días en Miami, nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 25 años, ya se prepara para competir del 22 al 24 de mayo en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Allí intentará no solo volver al podio, sino también sumar los puntos “gordos” de la carrera principal (feature race).

Lea más: F2: Duerksen rescata un punto de la complicada feature race de Miami

Joshua, bajo la estructura del equipo de origen británico y en su tercera temporada consecutiva en la categoría, es uno de los dos pilotos que ha sumado puntos en todas las carreras en el arranque de la presente temporada. El otro es el italiano Gabriele Minì, del MP Motorsport, quien sumó 3 y 4 puntos en Australia, y 2 y 25 en EE.UU., acumulando 34 en total para marchar quinto en el certamen. El campeonato lo lidera el búlgaro Nikola Tsolov, del Campos Racing, con 35 puntos.

El paraguayo Joshua Duerksen (c), piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.
El paraguayo Joshua Duerksen (c), piloto de la escudería británica Invicta Racing, celebra la victoria en la carrera sprint de la primera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA en el circuito del Albert Park, en Melbourne, Australia.

Duerksen inició el año ganando la carrera sprint del GP de Australia (Melbourne), donde sumó 10 puntos, mientras que en la carrera principal fue décimo y cosechó un punto más. En el GP de EE.UU. (Miami) terminó quinto en la sprint y se llevó 4 puntos; en la carrera principal rescató una unidad más al finalizar décimo. Con estos resultados, llega a 16 puntos en total y se ubica octavo en la tabla de posiciones. Por su parte, Rafael Câmara, su compañero en el Invicta Racing —equipo que marcha segundo en constructores con 50 puntos, detrás de Campos Racing con 55—, está segundo entre los pilotos con 34 puntos.

Autos de carrera en pista mojada, uno amarillo destacado, mientras el ambiente es lluvioso y con logo de DHL.
Joshua Duerksen (2) lideró parte de la carrera principal del GP de EE.UU. bajo estas condiciones.

El GP de Canadá de la FIA Fórmula 2, que debuta en el calendario 2026 de la categoría al igual que el GP de EE.UU., tendrá una carrera sprint a 28 vueltas y la principal a 39, sobre el trazado del circuito Gilles Villeneuve, que cuenta con 4.361 metros de longitud y 14 curvas.