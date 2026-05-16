ABC Motor
16 de mayo de 2026 a la - 17:03

Moto MiniGP (Brasil): Oliver Cuevas vuelve a la acción en São Paulo

Oliver Cuevas, piloto paraguayo de 14 años.
Oliver Cuevas, piloto paraguayo de 14 años.Superbike Paraguay

El paraguayo Oliver Cuevas vuelve a la acción para competir en la categoría Moto Mini del Trofeo Ohvale, tras su triunfo en la primera fecha el pasado mes de abril. La segunda cita se desarrolla en el circuito de Limeira, en São Paulo (Brasil), que este fin de semana presenta una condición de intensa lluvia por momentos.

Por Derlis Santacruz

El piloto Oliver Cuevas, de 14 años, es el más joven del equipo internacional denominado como Superbike Paraguay. Oli ya se encuentra nuevamente instalado en São Paulo (Brasil), donde en la pasada fecha fue el ganador de la categoría Moto Mini corriendo con una moto de 190 cc. Esta categoría es considerada como el semillero de la principal categoría mundial, la de MotoGP.

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El piloto paraguayo Oliver Cuevas ya está listo para afrontar otro nuevo desafío en Brasil.
El piloto paraguayo Oliver Cuevas ya está listo para afrontar otro nuevo desafío en Brasil.

En el circuito de Limeira, el fin de semana arrancó de manera caótica con intensas lluvias por momentos, lo que presenta una dificultad especial para los pilotos y también para la organización del espectáculo. Para Cuevas, es una oportunidad de aprendizaje y demostración de destreza en las peores condiciones.

Oli Cuevas buscará reprisar la victoria de la pasada fecha, esta vez bajo situaciones extremas (con posibles lluvias).
Oli Cuevas buscará reprisar la victoria de la pasada fecha, esta vez bajo situaciones extremas (con posibles lluvias).

En esta fecha, nuestro compatriota correrá con una moto de 160 cc, así lo dispuso la organización por cuestiones de seguridad, ante el anuncio de lluvias fuertes durante las carreras. La fecha nuevamente incluye jornadas de prácticas con instructores, como parte del programa de formación de pilotos. Las dos carreras de la categoría Moto Mini se disputarán mañana domingo.