Moto MiniGP (Brasil): Oliver Cuevas vuelve a la acción en São Paulo

El piloto Oliver Cuevas, de 14 años, es el más joven del equipo internacional denominado como Superbike Paraguay. Oli ya se encuentra nuevamente instalado en São Paulo (Brasil), donde en la pasada fecha fue el ganador de la categoría Moto Mini corriendo con una moto de 190 cc. Esta categoría es considerada como el semillero de la principal categoría mundial, la de MotoGP.

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En el circuito de Limeira, el fin de semana arrancó de manera caótica con intensas lluvias por momentos, lo que presenta una dificultad especial para los pilotos y también para la organización del espectáculo. Para Cuevas, es una oportunidad de aprendizaje y demostración de destreza en las peores condiciones.

En esta fecha, nuestro compatriota correrá con una moto de 160 cc, así lo dispuso la organización por cuestiones de seguridad, ante el anuncio de lluvias fuertes durante las carreras. La fecha nuevamente incluye jornadas de prácticas con instructores, como parte del programa de formación de pilotos. Las dos carreras de la categoría Moto Mini se disputarán mañana domingo.