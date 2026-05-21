CNR-FIA/Codasur: Rally del Guairá con 41 tripulaciones anotadas

Después de Colonias Unidas, Paraguarí y San Pedro, el Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) tendrá su continuidad con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026 en el cuarto departamento de nuestro país con el Rally del Guairá, que se celebrará del 29 al 31 de este mes, con cabecera en la ciudad de Villarrica.

El evento también corresponderá a la tercera cita del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur, tras lo que fueron las dos primeras competencias continentales este año; el Rally de Erechim, en Río Grande do Sul, Brasil y el Rally Sudamericano 2026, en Mina Clavero, Córdoba/República Argentina.

Un total de 41 tripulaciones sudamericanas se anotaron para formar parte de la carrera, recordando que el periodo para las inscripciones se cerró en la jornada de hoy y la publicación del listado final de inscriptos está prevista para el próximo martes 26 de mayo, a las 18:00.

Entre las novedades más relevantes del listado está la presencia del tricampeón sudamericano de la especialidad, Fau Zaldívar, que anunció recientemente a través de sus redes sociales que estaría presente junto a Marcelo der Ohannesian, con auto a confirmar.

Así, 23 tripulaciones (Rally2-CO); 7 (RC2N-CO2) y 11 (RC4A-CO4) están anotadas para la competencia nacional y sudamericana.

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Detalles de la competencia en el Guairá

El shakedown del Rally del Guairá 2026 arrancará el viernes 29 de mayo, a las 13:00, sobre un tramo de 3,6 kilómetros, en el Parque del Guairá. Ese mismo día, a partir de las 18:45, se pondrá en marcha el primer tramo cronometrado con la PSE1 (Nocturna) de 2,7 kilómetros, también en el Parque del Guairá, plaza que será la cabecera durante todo ese fin de semana.

La Etapa 1 del sábado 30 de mayo iniciará a las 8:30 con 3PE (Yataity a Mbocayaty Este, de 15,6 kilómetros; Melgarejo a Tacuarita, de 14,6 kilómetros y Capitán Samudio a Las Clarisas, de 9,9 kilómetros), las que se repetirán en una ocasión para completar 6PE con un recorrido de 83,2 kilómetros.

La Etapa 2 del domingo 31 de mayo comenzará a las 8:00 con 2PE (Coronel Martínez a Félix Pérez Cardozo, de 18,3 kilómetros y Segunda División a Mbocayaty Oeste, de 14,8 kilómetros) y finalizará con la PWS12 (Parque del Guairá) después de una distancia de 69,2 kilómetros, con los que se estará completando un total de 152,4 kilómetros, respectivamente.