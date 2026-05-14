Fau Zaldívar competirá en Suecia por el Campeonato Europeo de Rally

El piloto paraguayo Fau Zaldívar, de 25 años, confirmó recientemente a través de sus redes sociales que formará parte de la tercera fecha del Campeonato Europeo de Rally (ERC), que se disputará del 22 al 24 de este mes, en Suecia.

Lea más: Fau Zaldívar firma una remontada histórica en Portugal y sube al podio del WRC2 Challenger

Nuestro compatriota, que será navegado como es habitual por el ítalo-argentino Marcerlo der Ohannesian, estará al mando del Škoda Fabia RS Rally2 #4 después de lo que fueron sus intervenciones en el arranque de la presente temporada; primeramente con el Rally Safari de Kenia (subiendo al podio de la WRC2, en la 3ª fecha del WRC), luego con el Rally Sierra Morena (2ª fecha del ERC) e Islas Canarias (5ª fecha del WRC), ambos sobre la siempre exigente superficie de asfalto, en España, y finalmente, con el Rally de Portugal, en el que también obtuvo un resultado más que satisfactorio al subir al podio de la WRC2 Challenger.

El ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 es un emocionante espectáculo automovilístico que cautiva al público de toda Europa. Se desarrolla en medio de los pintorescos paisajes escandinavos, con una ruta exigente que pone a prueba la habilidad y la resistencia de los pilotos. Los mejores equipos de rally del mundo demuestran su destreza, enfrentándose a terrenos difíciles y condiciones climáticas impredecibles, según se puede leer de la presentación del evento en la página web oficial del ERC.

La competencia, que se desarrollará 100% sobre tierra (grava), tiene un total de 62 tripulaciones anotadas, constará de 16 pruebas especiales cronometradas y un recorrido total de 185,9 kilómetros bajo el crono.