F1 2026: Horarios y TV en vivo del Gran Premio de Canadá

El Mundial 2026 de la Fórmula 1 llega a Montreal para disputar la quinta fecha de la temporada, el Gran Premio de Canadá. La competencia canadiense es el tercera del año con carrera sprint después del GP de China y el GP de Miami. En consecuencia, la agenda del fin de semana en la categoría reina del automovilismo es muy distinta: hay un solo libre, dos clasificaciones y dos carreras.

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La acción empieza hoy a las 13:30, hora de Paraguay, con la práctica en los 4,361 kilómetros del Circuito Gilles Villeneuve. La misma está programada posterior a la sesión de entrenamientos de la Fórmula 2, en la que Joshua Duerksen compite con Invicta Racing. Luego, a las 17:30, la F1 disputa la qualy para la sprint, que es a 23 vueltas (completando 100 kilómetros).

F1 2026: Horarios y TV del GP de Canadá

Viernes 22

Práctica Libre: 13:30, hora de Paraguay, Disney +

Clasificación sprint: 17:30, hora de Paraguay, Disney +

Sábado 23

Carrera sprint: 13:00, hora de Paraguay, Disney +

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Clasificación carrera: 17:00, hora de Paraguay, Disney +

Domingo 24

Carrera: 17:00, hora de Paraguay, Disney +