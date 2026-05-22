Joshua Duerksen, finalmente cuarto en la qualy de la Fórmula 2 en Canadá

Joshua Duerksen fue el sexto piloto más rápido en la accidentada qualy, pero tras dos penalizaciones el paraguayo fue reclasificado en el P4 de la Fórmula 2 de Canadá. La tercera fecha de la temporada 2026, que comparte el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal con el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, estableció el orden de partida para la sprint del sábado y la carrera del domingo.

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En una jornada accidentada por bandera roja, que redujo las oportunidades de mejorar los tiempos, Duerksen pudo girar 18 vueltas y en la más rápida, marcó 1 minuto, 21 segundos y 780 milésimas. El paraguayo de Invicta Racing quedó a 358 milésimas del neerlandés Laurens van Hoepen de Trident, quien logró la pole con 1:21.422.

F2: ¿Desde qué posiciones partirá Joshua Duerksen?

Joshua Duerksen, quien fue octavo en el único ensayo libre de la categoría y reclasificado del P6 al P4 en la qualy (debido a penalizaciones a dos pilotos), partirá séptimo en la prueba sprint, que invierte la parrilla de la prueba de clasificación para los 10 primeros: es el sábado 23 de mayo, a las 15:10, hora de Paraguay. Por su lado, el piloto paraguayo de 22 años saldrá cuarto en la carrera principal, el domingo 24, a las 13:05.

¡UNA MARMOTA SE LE CRUZÓ AL PARAGUAYO DURKSEN EN PLENA PRÁCTICA DEL #CanadianGP!



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F2 2026: Los 10 primeros de la clasificación

1- Laurens Van Hoepen (Trident)

2- Rafael Cámara (Invicta Racing)

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3- Alexander Dunne (Rodin Motorsport)

4- Nikola Tsolov (Campos Racing)

5- Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport)

6- Joshua Duerksen (Invicta Racing)

7- John Bennett (Trident)

8- Noel León (Campos Racing)

9- Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing)

10- Gabriele Mini (MP Motorsport) * Sin las penalizaciones.

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Joshua Duerksen es octavo en la tabla de pilotos

Joshua Duerksen es 8° con 16 puntos en la tabla de la F2. El paraguayo sumó en todas las carreras que disputó en este 2026: en Australia ganó la sprint y fue 10° en la feature, mientras que en Miami acabó 5° en sprint y finalizó 10° en la feature. El piloto está a 19 unidades de Nikola Tsolov, líder con 35, y a 18 de Rafael Cámara, tercero y compañero de equipo en Invicta Racing.