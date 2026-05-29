ABC Motor
29 de mayo de 2026 a la - 18:17

Rally del Guairá: PSE1 Nocturna, postergada

Uno de los saltos que fue diseñado dentro del estadio del Guaireña FC, que tendrá que esperar hasta mañana, para el paso de los autos sobre el mismo en el gran show que prepara la organización y que hoy fue postergado debido a la intensa lluvia.
Uno de los saltos que fue diseñado dentro del estadio del Guaireña FC, que tendrá que esperar hasta mañana, para el paso de los autos sobre el mismo en el gran show que prepara la organización y que hoy fue postergado debido a la intensa lluvia.Gustavo Machado, ABC Color

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, la PSE1 Nocturna del Petrobras Rally del Guairá quedó oficialmente postergada.

Por Derlis Santacruz

Definitivamente la inclemencia del tiempo complica el normal arranque del Petrobras Rally del Guairá4ª fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) y 3ª cita del Rally FIA/Codasur–, que ya esta mañana tuvo sus verificaciones con una llovizna, y por la tarde, el shakedown quedó suspendido a raíz de una torrencial lluvia que cayó en gran parte del cuarto departamento de nuestro país.

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Así está actualmente el Parque de Servicio ubicado en el Parque del Guairá, en Villarrica.
Así está actualmente el Parque de Servicio ubicado en el Parque del Guairá, en Villarrica.

Además, hace instantes, se confirmó oficialmente que la prueba superespecial nocturna, la primera de las doce que se disputarán en la carrera guaireña y que estaba prevista para hoy, a partir las 18:45, en el Parque del Guairá (2,7 kilómetros), quedó postergada y podría realizarse mañana sábado en el cierre de la primera etapa.

Los autos quedarán guardados hasta mañana sábado, a la espera del inicio de la primera etapa.
Los autos quedarán guardados hasta mañana sábado, a la espera del inicio de la primera etapa.

Según informaciones oficiales, a estas horas en Villarrica, ciudad epicentro de la competencia, solo se aguarda por el comunicado oficial y el nuevo resumen de la carrera, que confirmará finalmente la cantidad de tramos para mañana, que llegaría a siete en total, al igual que todos y cada uno de los detalles de los horarios y el kilometraje total que deberán transitar las tripulaciones anotadas para la ocasión y que están ávidas de acelerar ya en este rally.