Rally del Guairá: PSE1 Nocturna, postergada

Definitivamente la inclemencia del tiempo complica el normal arranque del Petrobras Rally del Guairá –4ª fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR) y 3ª cita del Rally FIA/Codasur–, que ya esta mañana tuvo sus verificaciones con una llovizna, y por la tarde, el shakedown quedó suspendido a raíz de una torrencial lluvia que cayó en gran parte del cuarto departamento de nuestro país.

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Además, hace instantes, se confirmó oficialmente que la prueba superespecial nocturna, la primera de las doce que se disputarán en la carrera guaireña y que estaba prevista para hoy, a partir las 18:45, en el Parque del Guairá (2,7 kilómetros), quedó postergada y podría realizarse mañana sábado en el cierre de la primera etapa.

Según informaciones oficiales, a estas horas en Villarrica, ciudad epicentro de la competencia, solo se aguarda por el comunicado oficial y el nuevo resumen de la carrera, que confirmará finalmente la cantidad de tramos para mañana, que llegaría a siete en total, al igual que todos y cada uno de los detalles de los horarios y el kilometraje total que deberán transitar las tripulaciones anotadas para la ocasión y que están ávidas de acelerar ya en este rally.