ABC Motor
03 de junio de 2026 a la - 19:15

Joshua Duerksen llega a las calles de Mónaco

Joshua Duerksen estará en la temporada 2026 con el equipo Invicta (campeón de constructores 2024 y 2025 de la F2)
Joshua Duerksen estará este fin de semana participando del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2.GENTILEZA

El piloto paraguayo Joshua Duerksen (22 años) se prepara para una nueva cita con la FIA Fórmula 2, en el glamoroso y mítico circuito callejero del Principado de Mónaco, por la cuarta fecha del campeonato, que se cumplirá este fin de semana.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Junto al equipo Invicta Racing, el compatriota Joshua Duerksen tendrá una nueva oportunidad se dar el salto en la categoría de esta temporada de la Fórmula 2, luego de una buen inicio en Australia.

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Allí, en Melbourne se impuso en la carrera sprint y sumó punto de P10 en la principal.

Luego de la cancelación de las pruebas en Medio Oriente (por el conflicto bélico), la Fórmula 2 estrenó nuevos escenarios con los Grandes Premios de Miami (Estados Unidos) y Montreal (Canadá), donde Joshua volvió a sumar (P5) en las carreras Sprint y (P10) en la principal, respectivamente.

La tercera cita en Canadá tuvo un sabor agridulce, con abandono en la sprint y fuera de puntos en la carrera del domingo. Ahora se viene la primera cita en Europa, una de las carreras más complicadas del calendario, por las calles del Principado de Mónaco, donde los sobrepasos son realmente muy difíciles de concretar.

Las prácticas libres serán este jueves, desde las 10:00 (de nuestro país). El viernes a las 10:34 será la clasificación del Grupo B, que integra Dueksen.

El sábado será la Sprint a las 9:15, y finalmente, el domingo la carrera principal a las 4:25.