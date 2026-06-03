Joshua Duerksen llega a las calles de Mónaco

Junto al equipo Invicta Racing, el compatriota Joshua Duerksen tendrá una nueva oportunidad se dar el salto en la categoría de esta temporada de la Fórmula 2, luego de una buen inicio en Australia.

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Allí, en Melbourne se impuso en la carrera sprint y sumó punto de P10 en la principal.

Luego de la cancelación de las pruebas en Medio Oriente (por el conflicto bélico), la Fórmula 2 estrenó nuevos escenarios con los Grandes Premios de Miami (Estados Unidos) y Montreal (Canadá), donde Joshua volvió a sumar (P5) en las carreras Sprint y (P10) en la principal, respectivamente.

La tercera cita en Canadá tuvo un sabor agridulce, con abandono en la sprint y fuera de puntos en la carrera del domingo. Ahora se viene la primera cita en Europa, una de las carreras más complicadas del calendario, por las calles del Principado de Mónaco, donde los sobrepasos son realmente muy difíciles de concretar.

Las prácticas libres serán este jueves, desde las 10:00 (de nuestro país). El viernes a las 10:34 será la clasificación del Grupo B, que integra Dueksen.

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El sábado será la Sprint a las 9:15, y finalmente, el domingo la carrera principal a las 4:25.