Nacional cumple hoy 122 años de vida institucional

Inspirado directamente en los estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, el club adoptó la bandera tricolor paraguaya para sus colores oficiales y su escudo al momento de su fundación, un 5 de junio de 1904. Su primer presidente fue Víctor Paredes Gómez, quien era casi un niño en ese momento. Además, el Club Nacional ostenta el orgullo de ser uno de los cinco clubes fundadores de la Liga Paraguaya de Fútbol (actual Asociación Paraguaya de Fútbol-APF) en 1906, lo que lo convierte en un pilar fundamental del asociacionismo deportivo en el país.

El apodo de “La Academia” y Arsenio Erico

A lo largo de las décadas de 1930 y 1940, Nacional se consolidó como una cantera inagotable de talentos futbolísticos. La elegancia de su juego y la excelente formación de sus planteles le valieron el apodo definitivo de “La Academia”.

De sus filas brotó el máximo exponente institucional y deportivo de su historia: Arsenio Erico. Considerado unánimemente el mejor futbolista paraguayo de todos los tiempos y máximo goleador histórico del fútbol argentino (con Independiente de Avellaneda), Erico comenzó y finalizó su carrera profesional vistiendo la camiseta tricolor. Hoy en día, el estadio del club lleva con orgullo su nombre.

Trayectoria deportiva e institucional

A nivel de infraestructura y arraigo, Nacional fijó su hogar definitivo en el Barrio Obrero de Asunción, una zona con una altísima densidad futbolística en la capital. Su estadio, el Arsenio Erico, ha sido testigo de los momentos más dulces y amargos de la institución.

Palmarés Nacional

Nacional se ubica históricamente entre los clubes más ganadores del país, sumando 9 títulos de Primera División:

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- 1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, 2009 (Clausura), 2011 (Apertura) y 2013 (Apertura).

El trago amargo del descenso y el renacer

La vida institucional no estuvo exenta de crisis. El club sufrió el sinsabor del descenso a la Segunda División (División Intermedia) en tres ocasiones: 1978, 1988 y 1998. Sin embargo, la resiliencia institucional permitió que en cada una de esas etapas el club se reorganizara rápidamente, regresando a la división de honor con títulos de ascenso y recuperando de inmediato su estatus protagónico.

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La Época de Oro moderna y el hito internacional (2009-2014)

Tras su último regreso a Primera en 2004, Nacional reestructuró su gestión dirigencial. De la mano de directivos comprometidos, el club cortó una dolorosa sequía de 63 años sin títulos locales al consagrarse campeón en el Torneo Clausura 2009.

El punto más alto de toda su historia a nivel continental llegó en 2014. Dirigidos por Gustavo Morínigo, La Academia sorprendió a toda América al alcanzar la final de la Copa Libertadores, un hito reservado para muy pocos clubes en el continente. Aunque se quedó con el subcampeonato ante San Lorenzo de Almagro, aquella campaña consolidó el prestigio internacional de la institución.

Actualidad Institucional

Nacional se mantiene hoy bajo la conducción de la Comisión Directiva liderada por el presidente Enrique Sánchez Ferreira (junto a Juan Carlos Galeano y Guido Ciotti), posicionándose como el actual subcampeón del torneo Apertura 2026. La institución sigue enfocada en modernizar su infraestructura, potenciar sus divisiones formativas en Barrio Obrero y asegurar su presencia constante en torneos continentales, manteniéndose fiel al espíritu de aquellos estudiantes que lo fundaron bajo la sombra de la siesta asuncena en 1904.