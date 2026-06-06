FIA F2: Joshua Duerksen finalizó 4° y sumó 5 puntos en la sprint de Mónaco

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, de 22 años, arrancó la carrera sprint del GP de Mónaco desde la segunda fila, en el cuarto puesto (después de recibir ayer una penalización de tres lugares por impedir el paso al piloto indio Kush Maini –ART Grand Prix– en la qualy), y en la que tendría que haber partido desde la “pole position” sino mediaba sanción.

Lea más: F2: Duerksen clasificó 5° en el Grupo B, fue 10° y partirá 1° en la sprint

El nacido en Asunción un 27 de octubre inició la competencia de hoy de muy buena forma, con un rendimiento lineal de principio a fin con el que mantuvo su posición hasta la vuelta final, la #30, que se cumplió en el estrecho circuito callejero del Principado de Mónaco que prácticamente no permite adelantamientos, salvo algún riesgo asumido, el que no lo tomaron los pilotos ya que no hubo un solo accidente en pista. Es más, los tres primeros lugares se mantuvieron inalterables hasta la bandera a cuadros: 1) Noel León (Campos Racing), 2) Roman Bilinski (DAMS Lucas Oil) y 3) Gabriele Minì (MP Motorsport), respectivamente.

Si bien Joshua, en algún pasaje de la carrera sintió el asedio del piloto sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), de quien incluso llegó a estar separado por 5 segundos, su posición no peligró en absoluto, ya que giró todas las vueltas con un gran ritmo y defendió correctamente su lugar, el cuarto, con el que finalmente logró sumar 5 unidades en Mónaco.

De esta manera, Duerksen volvió a sumar puntos luego de la sequía en el GP de Canadá, en Montreal, disputado el pasado mes de mayo, donde tuvo un complicado fin de semana en el que no pudo rescatar una sola unidad.

El paraguayo comenzará la feature race de mañana domingo desde el 13° lugar, en la séptima fila (por la penalidad de tres lugares; había clasificado 10°), en una carrera que verá el semáforo verde a partir de las 4:25 de nuestro país.