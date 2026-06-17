ABC Motor
17 de junio de 2026 a la - 17:31

Karting: Doble jornada en Ñu Guasu cerrará el Torneo Apertura 2026

Con mucha expectativa, los pilotos y equipos aguardan la doble jornada del fin de semana.
Con mucha expectativa, los pilotos y equipos aguardan la doble jornada del fin de semana.NERY SANABRIA Nery Sanabria / Fotomotor

El Campeonato Nacional de Karting, organizado por el Karting Club Paraguayo (KCP), tendrá este fin de semana una doble jornada en Ñu Guasu con la que se estará cerrando el Torneo Apertura 2026.

Por Derlis Santacruz

En el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, este fin de semana finalizará el apasionante Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting que lleva adelante el Karting Club Paraguayo (KCP). El sabádo 20 se disputará la tercera fecha del certamen sobre la variante de pista #1; mientras que la cuarta y última del calendario se cumplirá al día siguiente, el domingo 21, sobre la pista #2.

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Según el programa oficial de la doble jornada, mañana jueves 18 se realizarán más prácticas sobre la pista #1, a partir de las 8:00 (ayer y hoy ya se efectuaron las mismas sobre ambas pistas, en el primero de los dos test previstos). Igualmente, a las 18:00, se producirá el cierre oficial de las inscripciones.

Por la mañana ingresarán a pista los pilotos de las categorías Fórmula Mundial, Semillero, Cadete y Rotax Micro Max.
Por la mañana ingresarán a pista los pilotos de las categorías Fórmula Mundial, Semillero, Cadete y Rotax Micro Max.

El viernes 19, a las 08:00, concluirán las prácticas (sobre la pista #2); a las 10:00, se publicará el listado final de inscriptos; y de 10:00 a 18:00, se procederá al armado y lacrado de cubiertas (Box No. 2, Categoría Rotax). A las 13:00, se probarán los motores de las categorías Cadete, Semillero y Rotax Micro Max; de 17:25 a 18:00, habrá un briefing obligatorio para los pilotos de las categorías Semillero, Cadete y Rotax Micro Max; y 19:05 a 19:40, para los pilotos nuevos y sancionados en la primera fecha.

Estas son las postales que dejó la segunda cita del calendario 2026 del torneo Apertura del Campeonato Nacional de Karting. Por la tarde, competirán los pilotos de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.
Estas son las postales que dejó la segunda cita del calendario 2026 del torneo Apertura del Campeonato Nacional de Karting. Por la tarde, competirán los pilotos de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max.

Y el sábado 20 y domingo 21, en el bloque matutino, a las 7:00, se sortearán los motores de las categorías Cadete y Semillero. A las 8:00, se pondrá en marcha el “warm up” –con combustible KCP y cubiertas de práctica–, en el siguiente orden: Fórmula Mundial, Cadete, Semillero y Rotax Micro Max. La clasificación arrancará a las 8:52 en el mismo orden. La primera serie, a las 9:25; la segunda, a las 10:45; la final, a las 11:55; y la premiación, a las 13:05.

La Rotax Senior Max, una categoría que suele ser animadora de las jornadas de karting.
La Rotax Senior Max, una categoría que suele ser animadora de las jornadas de karting.

El bloque vespertino comenzará con el “warm up”, a las 13:35 –con combustible KCP y cubiertas de práctica–, con los protagonistas de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max. La clasificación iniciará a las 14:20 (F4: Tanda 1 y 2, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max). La primera serie, a las 14:45; la segunda, a las 16:05; la final, a las 16:50; y la premiación, a las 18:00. Todos los horarios aplican para ambas jornadas.

Calendario 2026 - KCP.
Calendario 2026 - KCP.