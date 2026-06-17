Karting: Doble jornada en Ñu Guasu cerrará el Torneo Apertura 2026

En el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu, este fin de semana finalizará el apasionante Torneo Apertura 2026 del Campeonato Nacional de Karting que lleva adelante el Karting Club Paraguayo (KCP). El sabádo 20 se disputará la tercera fecha del certamen sobre la variante de pista #1; mientras que la cuarta y última del calendario se cumplirá al día siguiente, el domingo 21, sobre la pista #2.

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Según el programa oficial de la doble jornada, mañana jueves 18 se realizarán más prácticas sobre la pista #1, a partir de las 8:00 (ayer y hoy ya se efectuaron las mismas sobre ambas pistas, en el primero de los dos test previstos). Igualmente, a las 18:00, se producirá el cierre oficial de las inscripciones.

El viernes 19, a las 08:00, concluirán las prácticas (sobre la pista #2); a las 10:00, se publicará el listado final de inscriptos; y de 10:00 a 18:00, se procederá al armado y lacrado de cubiertas (Box No. 2, Categoría Rotax). A las 13:00, se probarán los motores de las categorías Cadete, Semillero y Rotax Micro Max; de 17:25 a 18:00, habrá un briefing obligatorio para los pilotos de las categorías Semillero, Cadete y Rotax Micro Max; y 19:05 a 19:40, para los pilotos nuevos y sancionados en la primera fecha.

Y el sábado 20 y domingo 21, en el bloque matutino, a las 7:00, se sortearán los motores de las categorías Cadete y Semillero. A las 8:00, se pondrá en marcha el “warm up” –con combustible KCP y cubiertas de práctica–, en el siguiente orden: Fórmula Mundial, Cadete, Semillero y Rotax Micro Max. La clasificación arrancará a las 8:52 en el mismo orden. La primera serie, a las 9:25; la segunda, a las 10:45; la final, a las 11:55; y la premiación, a las 13:05.

El bloque vespertino comenzará con el “warm up”, a las 13:35 –con combustible KCP y cubiertas de práctica–, con los protagonistas de las categorías F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max. La clasificación iniciará a las 14:20 (F4: Tanda 1 y 2, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max). La primera serie, a las 14:45; la segunda, a las 16:05; la final, a las 16:50; y la premiación, a las 18:00. Todos los horarios aplican para ambas jornadas.