Motociclismo: Nico Torrez competirá en Argentina y Oli Cuevas en Brasil

Nico Torrez, por la consolidación en la Moto4 Latin Cup

Nico Torrez, de 17 años, competirá este fin de semana en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires (Argentina), en la Moto4 Latin Cup, categoría de formación para pilotos que aspiran llegar a MotoGP. Tras las dos primeras citas en Brasil, esta será la primera fecha que se disputará en un circuito argentino. Torrez viene de lograr un valioso Top 10 en Interlagos.

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Nico ya se encuentra en San Nicolás para la tercera fecha doble de la Moto4 Latin Cup, representando a nuestro país y al equipo Superbike Paraguay, donde competirá contra los más destacados pilotos del continente. Hoy viernes, los competidores pasaron por las verificaciones técnicas, chequeos de indumentarias y prácticas libres; dejando la parte principal de las carreras para el sábado y domingo, respectivamente. En esta oportunidad, la Moto4 Latin Cup compartirá escenario con otras categorías como la GP3 Cup y la SBK con sus subdivisiones.

Nuestro compatriota viene de una gran segunda fecha en Interlagos (Brasil), donde logró quedar en el Top 10 en una de las series, demostrando una rápida adaptación a los circuitos largos y un tipo de competencia diferente al que se realiza en Paraguay.

Según el cronograma oficial, la competencia del fin de semana tendrá los siguientes horarios: Sábado 20; clasificación, 12:05; carrera 1, 15:05; Domingo 21; carrera 2, 11:15, y carrera 3, 14:20. Las carreras se transmitirán a través de la cuenta de YouTube de GP3 Sports TV.

Oli Cuevas, en búsqueda de otra victoria en el Trofeo Ohvale

Por su parte, el otro paraguayo, Oli Cuevas, de 14 años y también integrante del equipo Superbike Paraguay, igualmente acelerará este fin de semana y lo hará en el circuito de Registro, ciudad del estado de São Paulo, en Brasil, ubicada a 187 kilómetros al suroeste de la capital. Oli volverá a medirse en el vecino país con los mejores pilotos de la categoría Moto Mini del Trofeo Ohvale, donde se desarrollará la tercera fecha del certamen.

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Cuevas, que había tenido una destacada actuación en la segunda fecha que se cumplió en Limeira (São Paulo, Brasil), logrando la “pole position” y una gran victoria en la Race 1 –bajo condiciones extremas por la inclemencia del tiempo–, aguarda con mucha expectativa la competencia y espera nuevamente subir a lo más alto del podio.

Según manifestó a través de sus redes sociales, el certamen tendrá algunas variaciones a partir de ahora: “En lugar de cinco fechas, con dos carreras por fin de semana, habrá cuatro; y en estás últimas dos fechas, se correrán tres carreras por fin de semana. Un cambio que exige física y mentalmente al añadirse más tandas”.