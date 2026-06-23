El Este vibró con la sensacional cuarta fecha de la Copa AAAP

El circuito ubicado en el km 10, zona Monday, en el este del país, fue nuevamente el escenario perfecto para que los pilotos de las distintas categorías midieran sus fuerzas sobre una pista que exigió el máximo rendimiento. El trazado fue preparado minuciosamente por la entidad organizadora para lo que fue esta sensacional cuarta fecha del calendario 2026.

Desde los tradicionales autocross hasta las potentes máquinas de las categorías Autos A y B, Marcas, Karting y ATV, tuvieron en cada vuelta –de las tres que se disputaron– una batalla metro a metro en busca de los mejores tiempos bajo el formato de super prime, lo que mantuvo al público expectante al borde de la pista.

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Tras la sumatoria total de los tiempos de las tres vueltas, las posiciones finales quedaron de la siguiente forma:

En la categoría Autocross Fuerza Libre, 1) Jorge Aguinagalde y José Ovelar, 2) Ariel y Jorge Gómez y 3) Marcelo López y Robert Samaniego. En Autocross Standard, 1) Javier Cabañas y Rafa Agüero, 2) Hernán y Diego Galeano y 3) Carlos Ginard y Ricardo Aldama. En Autocross Light, 1) Jorge y Aarón Méndez, 2) Jorge Méndez y Elizabeth Lezcano y 3) Diego Dos Santos y Pedro Barrios.

En Autos A, 1) Eliezer González y Carlos Dos Santos, 2) Samira Salinas y Brian Santander y 3) César Ruiz y Diana Servín. En Autos B, 1) César Ruiz y Jorge Gill, 2) Jonatan Salinas y Willian Bertuni y 3) Samira Salinas y Saúl Duarte. En Marcas, 1) Cristian Solís y Lucas Peralta y 2) Gustavo y Nicole Torres. En Karting, 1) Hugo Cabañas. En ATV Junior, 1) José González, 2) Fabricio Acosta, 3) Luis López y 4) Francisco Bordón. En ATV Infantil 1, 1) Joaquín González y en ATV Infantil 2, 1) Alexis Brizuela y 2) José Giménez, respectivamente.

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La próxima fecha, la quinta, se cumplirá el 18 y 19 de julio, en el distrito de San Alberto, sobre un tramo callejero en la zona urbana.