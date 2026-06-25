F2 2026: Horarios y dónde ver en vivo a Joshua Duerksen en Austria

La FIA Fórmula 2 tendrá este fin de semana la disputa de la sexta fecha del calendario 2026 y Joshua Duerksen, que no pudo sumar punto alguno en Barcelona-Cataluña (España), buscará nuevamente meterse a la zona de puntos y porque no, al podio. El piloto del equipo de origen británico, el Invicta Racing, esta fuera del top 10 en la tabla de posiciones del certamen, 11° con 21 unidades.

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F2 2026: Joshua Duerksen en Austria

Práctica - Viernes 26 de junio

6:05, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+

Qualy - Viernes 26 de junio

10:55, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+

Sprint - Sábado 27 de junio

9:15, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+

Feature Race - Domingo 28 de junio

5:10, hora de Paraguay, ESPN2 y Disney+