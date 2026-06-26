F2-GP de Austria: Duerksen marca el 11º mejor tiempo de la única práctica libre

La sexta fecha del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2, el GP de Austria, se puso en marcha en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, con la disputa de la única práctica libre prevista para la jornada de hoy.

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En la misma, Joshua Duerksen, de 22 años, marcó el undécimo mejor tiempo con un registro de 1:17,490 (en las 24 vueltas que giró), quedando a 512 milésimas del piloto alemán Oliver Goethe (MP Motorsport), que fue el más rápido sobre el trazado austriaco de 4.326 metros, con un tiempo de 1:16,978, con neumáticos blandos y con una temperatura en pista de más de 40 grados centígrados.

A partir de ahora, todo se centrará en la prueba de clasificación, la que arrancará a las 10:55 de nuestro país, tras la cual conoceremos como quedará conformada la grilla de partida tanto para la carrera sprint de mañana sábado (9:15) como para feature race del domingo (5:10).