WRC-Grecia: Domínguez Bejarano, Galanti y Lafarja cierran la durísima etapa 1

La durísima primera etapa del Rally Acrópolis de Grecia, conocido tradicionalmente como el Rally de los Dioses -válido por la octava fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC)-, llegó a su fin luego de haberse cumplido seis pruebas especiales cronometradas y 129,2 kilómetros de recorrido total.

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Los pilotos paraguayos Diego Domínguez Bejarano, Alejandro Galanti y Andrea Lafarja, quienes sintieron en la jornada el verdadero rigor de una competencia extremadamente exigente, lograron finalmente arribar al final de la etapa 1, cerrando de esta manera el primer capítulo de una historia que tiene como principal objetivo buscar la bandera a cuadros el domingo.

Diego, navegado por el español Rogelio Peñate, si bien penó con el polvo de otros competidores, motivo por el cual perdió muchísimo tiempo, consiguió hacer llegar sano y salvo a la asistencia el Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team español y en el cierre de la jornada, se ubicó en el noveno lugar de la categoría WRC2 y en el séptimo de la WRC2 Challenger.

Por su parte, Galanti, quien tiene en la butaca derecha de otro GR Yaris a Marcelo Toyotoshi, sufrió la rotura de una parrilla de suspensión trasera de su máquina, asistido por el Rally Lab Technology polaco, y quedó muy relegado en la clasificación. Ale finalizó 22º en la WRC2 y 20º en la WRC2 Challenger, pero como había expresado a través de sus redes sociales, la idea es seguir en competencia y aprovechar al máximo la experiencia en suelo griego.

Y finalmente, Lafarja, al mando de otra unidad similar, bajo la asistencia técnica del MSi Racing Team español y con Germán Maune de copiloto, completó igualmente la jornada en el tercer lugar de la categoría Másters Cup, en el que intentará mantenerse a lo largo del fin de semana para conseguir otro podio más.

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La segunda etapa de mañana sábado tendrá también 6PE y un recorrido total de 108,6 kilómetros bajo el reloj.