ABC Motor
27 de junio de 2026 a la - 09:53

FIA Fórmula 2-GP de Austria: Joshua Duerksen abandona la carrera sprint

Así se generó el incidente en la primera vuelta de la carrera sprint, que posteriormente produjo el abandono tempranero de Joshua Duerksen.
Así se generó el incidente en la primera vuelta de la carrera sprint, que posteriormente produjo el abandono tempranero de Joshua Duerksen.Fórmula 2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años, abandonó la carrera sprint del GP de Austria, tras lo que fue un complicado inicio de la sexta fecha de la FIA Fórmula 2, que se disputa en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria.

Por Derlis Santacruz

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del Invicta Racing, y que partió en el undécimo lugar -desde la sexta fila- la carrera sprint que se disputó en el Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, tuvo un frenético arranque con la intención de recuperar posiciones pero en la curva tres, tocó levemente de atrás a Nikola Tsolov (Campos Racing), luego de pasarse en la frenada, y se produjo un choque múltiple, motivo por el cual salieron las banderas amarillas y en consecuencia, el safety car.

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Tras el incidente, el paraguayo quedó en el último lugar (19º) y en la vuelta 13 de las 28 que se corrieron, tuvo que ingresar a los boxes y finalmente, abandonó la competencia.

Joshua Duerksen, antes del comienzo de la carrera sprint en Austria.
Joshua Duerksen, antes del comienzo de la carrera sprint en Austria.

A partir de ahora, el nacido en Asunción un 27 de octubre de 2003, deberá dar vuelta la página y pensar directamente en la feature race (que otorga la mayor cantidad de puntos el fin de semana), que iniciará mañana domingo a las 5:10 de Paraguay.

En la última vuelta de la carrera sprint, el británico John Bennett, del equipo Trident, realizó una espectacular maniobra, cruzó la meta primero y fue el vencedor, escoltado por el colombiano Sebastián Montoya, del Prema Racing; y por el mexicano Rafael Villagómez, del Van Amersfoort Racing, quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente.