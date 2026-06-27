FIA Fórmula 2-GP de Austria: Joshua Duerksen abandona la carrera sprint

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, del Invicta Racing, y que partió en el undécimo lugar -desde la sexta fila- la carrera sprint que se disputó en el Red Bull Ring, de Spielberg, en Estiria, tuvo un frenético arranque con la intención de recuperar posiciones pero en la curva tres, tocó levemente de atrás a Nikola Tsolov (Campos Racing), luego de pasarse en la frenada, y se produjo un choque múltiple, motivo por el cual salieron las banderas amarillas y en consecuencia, el safety car.

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Tras el incidente, el paraguayo quedó en el último lugar (19º) y en la vuelta 13 de las 28 que se corrieron, tuvo que ingresar a los boxes y finalmente, abandonó la competencia.

A partir de ahora, el nacido en Asunción un 27 de octubre de 2003, deberá dar vuelta la página y pensar directamente en la feature race (que otorga la mayor cantidad de puntos el fin de semana), que iniciará mañana domingo a las 5:10 de Paraguay.

LAP 28 / 28



JOHN BENNETT TAKES THE RACE LEAD ON THE FINAL LAP! 😲



A move around the outside of Turn 3 wasn't to be, but a lock-up from Montoya into Turn 4 allowed the Briton the cutback to complete the move through Turn 5 😮‍💨



What a battle! ⚔️👏 pic.twitter.com/Kbp1zyIFTx — Formula 2 (@Formula2) June 27, 2026

En la última vuelta de la carrera sprint, el británico John Bennett, del equipo Trident, realizó una espectacular maniobra, cruzó la meta primero y fue el vencedor, escoltado por el colombiano Sebastián Montoya, del Prema Racing; y por el mexicano Rafael Villagómez, del Van Amersfoort Racing, quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente.