MotoGP-Alemania: El español Marc Márquez domina los ensayos clasificatorios

El vigente campeón mundial, el español Marc Márquez, que no está todavía totalmente recuperado de su última operación en el hombro derecho, mostró lo cómodo que se siente en este rincón de la extinta República Democrática Alemana (RDA), cerca de Chemnitz. Apodado “The King of the Ring” (El Rey de Sachsen Ring), el piloto catalán aspira el domingo a igualar dos récords de la leyenda italiana Giacomo Agostini, el de número de victorias en una misma cita (13) y el de número de triunfos en un mismo circuito en la categoría reina (10).

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Hoy, Márquez superó en la hoja de tiempos de los ensayos clasificatorios a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) por 166 y 280 milésimas de segundo, respectivamente. Su hermano pequeño, Álex Márquez (Ducati-Gresini), fue cuarto, delante del australiano Jack Miller (Yamaha-Pramac).

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) marcó el sexto tiempo de la sesión, delante de las dos Aprilia oficiales del italiano Marco Bezzecchi y del español Jorge Martín, líder del certamen. Diez días después de una operación en la muñeca derecha, para tratar un síndrome del canal carpiano, el español Pedro Acosta (KTM) fue noveno, mientras que el italiano Franco Morbidelli (Ducati-VR46) fue décimo.

La decepción del día fue el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati). El doble campeón mundial (2022 y 2023) solo pudo ser decimotercero y tendrá que terminar mañana sábado en una de las dos primeras posiciones de la Q1, la primera manga de la sesión de clasificación, para poder aspirar a pelear luego por la “pole position” en la Q2.

Los diez primeros de los ensayos clasificatorios de este viernes están exentos de esa Q1 y acceden directos a la Q2 de mañana sábado.

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Horarios del GP de Alemania

- Qualy: Mañana sábado, 5:50

- Carrera Sprint: Mañana sábado, 10:00

- Carrera Principal: Domingo, 9:00

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