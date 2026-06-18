WRC-Paraguay: Cuenta regresiva para la 2ª edición del “Mejor Rally del Mundo”

A falta de 70 días para el comienzo de la segunda edición del “Rally de Tierra Roja”, el WRC Rally del Paraguay 2026, la expectativa es enorme no solamente porque nuestro país albergará nuevamente una fecha –la undécima del calendario 2026– del Campeonato Mundial de Rally (WRC), sino porque el principal objetivo es superar lo hecho en el 2025, año en el que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) coronó al evento como “El Mejor Rally del Mundo”, un hecho histórico sin predecentes que marcó un antes y un después en el automovilismo paraguayo.

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La competencia se llevará a cabo del jueves 27 al domingo 30 de agosto, con la disputa de 22 pruebas especiales cronometradas y 356,04 kilómetros bajo el reloj. Desde la presentación oficial hasta la fecha, el único cambio significativo en el itinerario para este año fue la sustitución del tramo en el que finalmente se realizará el shakedown (o pruebas libres oficiales), en principio, marcado para Nueva Alborada, ahora se trasladará a la zona de Carmen del Paraná.

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En el contexto de la cuenta regresiva, esta mañana, el Comité Organizador Local (COL) realizó una reunión oficial con medios de comunicación en el Auditorio Zubizarreta, del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en el que el equipo de Marketing y Comunicación compartió avances del evento, lineamientos para la cobertura periodística y detalles vinculados al proceso de acreditación.

Dicho evento, también sirvió para presentar recursos gráficos y materiales comunicacionales, además de repasar el calendario de actividades ya desarrolladas y las próximas acciones previstas, aguardando la tan esperada carrera –para la cual ya están abiertas las inscripciones– que tendrá muchas novedades en la previa y en el cierre, es decir, el show está más que asegurado con la presencia de figuras mundiales de la modalidad de rally.

Y entre los anuncios más importantes, se confirmó que el proceso de acreditaciones para medios locales se habilitará el 27 de junio y se extenderá hasta el 7 de agosto. Durante la presentación, además, se dieron a conocer los criterios y condiciones establecidos por la FIA y la WRC Promoter para la selección y acreditación de los medios de comunicación que estarán afectados a la cobertura.