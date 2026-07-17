FIA F2-Bélgica: Joshua es 13º en la única práctica libre de Spa-Francorchamps

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, piloto del equipo de origen británico Invicta Racing, completó los 7.004 metros del trazado belga de Spa-Francorchamps, que posee 19 curvas, en 1:59,925, para ser 13º -a 998 milésimas de la punta- en la única práctica libre del GP de Bélgica, octava cita del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2.

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Duerksen, que marcó el mejor tiempo en el arranque del entrenamiento libre, pero le sacaron esa vuelta rápida, volvió a girar, tuvo varios intentos con el principal objetivo de bajar su crono y finalmente, registró un tiempo de 1:59,925, con el que quedó en el decimotercer lugar de la única práctica libre en Spa-Francorchamps, que terminó con bandera roja por un fuera de pista del argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing).

🔴 RED FLAG 🔴



Nico Varrone hits the barriers after a strong start to the weekend in P3



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Joshua, al igual que todos los pilotos, utilizó los neumáticos medios (marcados en amarillo) para esta sesión de práctica libre -en la que el más rápido fue el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), con 1:58,927-; mientras que más tarde, cambiará a los superblandos (de banda morada) para la prueba de clasificación, que se pondrá en marcha a las 10:55 de Paraguay.