FIA F2-Bélgica: Joshua es 13º en la única práctica libre de Spa-Francorchamps

Nuestro compatriota Joshua Duerksen, piloto del equipo de origen británico Invicta Racing, completó los 7.004 metros del trazado belga de Spa-Francorchamps, que posee 19 curvas, en 1:59,925, para ser 13º -a 998 milésimas de la punta- en la única práctica libre del GP de Bélgica, octava cita del calendario 2026 de la FIA Fórmula 2.
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Duerksen, que marcó el mejor tiempo en el arranque del entrenamiento libre, pero le sacaron esa vuelta rápida, volvió a girar, tuvo varios intentos con el principal objetivo de bajar su crono y finalmente, registró un tiempo de 1:59,925, con el que quedó en el decimotercer lugar de la única práctica libre en Spa-Francorchamps, que terminó con bandera roja por un fuera de pista del argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing).
Joshua, al igual que todos los pilotos, utilizó los neumáticos medios (marcados en amarillo) para esta sesión de práctica libre -en la que el más rápido fue el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), con 1:58,927-; mientras que más tarde, cambiará a los superblandos (de banda morada) para la prueba de clasificación, que se pondrá en marcha a las 10:55 de Paraguay.